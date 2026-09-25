Si s Trumpem se dohodli na novém obsahu vztahů, mluví o velkém pokroku

Si řekl, že v letošním roce očekává ještě dvě setkání s Trumpem. „Zaprvé to bude summit APEC (Asijsko-pacifické hospodářské společenství) v Číně a pak summit G20 ve Spojených státech,“ řekl Si.
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Summit APEC se bude konat 18. a 19. listopadu v čínském Šen-čenu a v prosinci se v Miami na Floridě setkají představitelé skupiny velkých ekonomik G20, kterou tvoří 19 zemí, Evropská unie a Africká unie.
„Přivítám vás, pane prezidente a první dámo, v Číně,“ řekl Si Trumpovi a jeho manželce Melanii. Trump odpověděl, že se tak stane a že spolu „budou hodně mluvit“.
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Si navštívil Spojené státy v době, kdy se v New Yorku koná všeobecná rozprava na úvod zasedání Valného shromáždění OSN, které se účastní vrcholní představitelé členských zemí.
Čínský prezident se ale do rozpravy nezapojil a podle portálu Deutsche Welle dal přednost vysoké diplomacii před multilaterálním fórem OSN.