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Čína pošle do USA další pandy, řekl Si. Na studijní pobyty pozve 100 tisíc Američanů

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  19:09
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching sledují z...

Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching sledují z balkonu Modrého salonu Bílého domu přehlídku čestné jednotky u nového heliportu ve Washingtonu. (24. září 2026) | foto: Alex BrandonAP

Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching se setkávají v...
Čínská první dáma Pcheng Li-jüan a americká první dáma Melania Trumpová pózují...
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching se setkávají v...
Čínská první dáma Pcheng Li-jüan a americká první dáma Melania Trumpová...
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Čína v příštích pěti letech na výměnné a studijní programy pozve 100 tisíc mladých Američanů a zoologické zahradě v Atlantě propůjčí dvojici pand. Ve čtvrtek to během návštěvy Bílého domu prohlásil čínský prezident Si Ťin-pching. Americký prezident Donald Trump řekl, že se Siem ho pojí skvělé přátelství.

„Měli bychom koexistovat v míru,“ prohlásil Si. Řekl také, že armády obou zemí by měly udržovat pravidelný dialog a že cílem obou zemí by měla být snaha předejít možnému střetu a konfliktu.

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Kontakt obou zemí si přeje čínský prezident posílit studentskými výměnami a navýšením přímých leteckých spojení. Oznámil, že zoo v Atlantě v příštích dnech přivítá dvojici pand Ping Ping a Fu Šuang. Ve Spojených státech se v současné době nacházejí čtyři pandy velké.

Čína pandy používá jako vstřícné diplomatické gesto. Medvědovitá zvířata zůstávají majetkem Číny, stejně tak jejich případní potomci.

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Trump řekl, že ho se Siem pojí skvělé přátelství, které vzniklo po Trumpově prvním zvolení v roce 2016 a které vychází ze vzájemné úcty a ze zájmů obou národů.

Siovu první návštěvu ve Washingtonu po více než dekádě, která se koná u příležitosti všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN v New Yorku, chce Trump využít k jednáním o bezpečnosti, technologiích a umělé inteligenci (AI). Si řekl, že Čína i USA nesou odpovědnost za to, že umělá inteligence zůstane vždy pod lidskou kontrolou.

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Mnozí odborníci v poslední době varují před překotným vývojem AI, která by se podle nich mohla vymknout kontrole a vést až ke zničení lidské rasy.

Spojené státy a Čína se podle dnešního prohlášení amerického ministra financí Scotta Bessenta dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Země tím získají více času na vyjednání potenciálně rozsáhlejší obchodní dohody.


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