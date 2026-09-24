Čína pošle do USA další pandy, řekl Si. Na studijní pobyty pozve 100 tisíc Američanů

„Měli bychom koexistovat v míru,“ prohlásil Si. Řekl také, že armády obou zemí by měly udržovat pravidelný dialog a že cílem obou zemí by měla být snaha předejít možnému střetu a konfliktu.
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Vylekaný Trump trpěl při přeletu bombardéru, Si a manželky byli v klidu
Kontakt obou zemí si přeje čínský prezident posílit studentskými výměnami a navýšením přímých leteckých spojení. Oznámil, že zoo v Atlantě v příštích dnech přivítá dvojici pand Ping Ping a Fu Šuang. Ve Spojených státech se v současné době nacházejí čtyři pandy velké.
Čína pandy používá jako vstřícné diplomatické gesto. Medvědovitá zvířata zůstávají majetkem Číny, stejně tak jejich případní potomci.
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Přerozdané karty? Do Washingtonu přiletěl pan Si, Trump ho šel uctivě vítat
Trump řekl, že ho se Siem pojí skvělé přátelství, které vzniklo po Trumpově prvním zvolení v roce 2016 a které vychází ze vzájemné úcty a ze zájmů obou národů.
Siovu první návštěvu ve Washingtonu po více než dekádě, která se koná u příležitosti všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN v New Yorku, chce Trump využít k jednáním o bezpečnosti, technologiích a umělé inteligenci (AI). Si řekl, že Čína i USA nesou odpovědnost za to, že umělá inteligence zůstane vždy pod lidskou kontrolou.
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Do San Diega se po 21 letech vrátily pandy. Čína je půjčila jako gesto dobré vůle
Mnozí odborníci v poslední době varují před překotným vývojem AI, která by se podle nich mohla vymknout kontrole a vést až ke zničení lidské rasy.
Spojené státy a Čína se podle dnešního prohlášení amerického ministra financí Scotta Bessenta dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Země tím získají více času na vyjednání potenciálně rozsáhlejší obchodní dohody.