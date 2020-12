Čína je největší hrozba pro svobodu od války, míní šéf tajných služeb USA

„Tajné informace hovoří jasně: Peking chce dominovat nad Spojenými státy a zbytkem světa ekonomicky, vojensky i technologicky,“ napsal Ratcliffe v článku zveřejněném deníkem The Wall Street Journal. Čínu přitom obvinil, že „krade americkým firmám duševní vlastnictví, kopíruje jejich technologie a poté nahrazuje americké firmy na globálním trhu“.

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa stupňuje v posledních týdnech protičínskou rétoriku a varuje, že Trumpův nástupce Joe Biden bude k Číně příliš shovívavý. Washington rovněž přitvrzuje sankce vůči Číně, ať už za postup Pekingu vůči Tibetu, Hongkongu, Tchaj-wanu či kvůli čínským obchodním praktikám.

Ve čtvrtek americká vláda oznámila, že na černou obchodní listinu nově zařadila největšího čínského výrobce čipů Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) a čínský ropný a plynárenský koncern CNOOC.



Podle Spojených států mají tyto firmy vazby na čínskou armádu. Subjekty na seznamu mají zakázaný přístup k americkým technologiím bez souhlasu vlády USA. Kromě uvedených dvou čínských společností se nově na seznamu ocitly také China Construction Technology a China International Engineering Consulting.

„Tato generace bude posuzována podle toho, jak zareaguje na snahy Číny změnit svět k obrazu svému a nahradit Spojené státy jako dominantní supervelmoc,“ uvedl ve svém článku šéf amerických tajných služeb Ratcliffe. Na boj proti čínské hrozbě vyčlenil z rozpočtu tajných služeb zvláštní prostředky.

Podle Ratcliffea a dalších amerických činitelů Čína krade citlivé americké obranné technologie, aby podpořila plány čínského prezidenta Si Ťin-pchinga na modernizaci čínské armády. Peking je rovněž obviňován, že využívá svého přístupu k čínským technologickým firmám, jako je Huawei, ke shromažďování tajných informací, narušování komunikace a ohrožování soukromí uživatelů po celém světě.

Peking: Vaše kroky způsobují nenapravitelné škody

Mluvčí čínské diplomacie Chua Čchun-jingová v pátek vyzvala USA, aby přestaly zneužívat koncept národní bezpečnosti pro obhajování nepřátelského postoje vůči čínským podnikům. Zařazení SMIC a CNOOC na černou listinu podle ní rovněž poškodí obraz USA ve světě i jejich zájmy.

Čínský vládní list The China Daily ve svém úvodníku napsal, že se obě velmoci v poslední době vydávají na „nebezpečnou dráhu“. „I kdyby nastupující administrativa měla v úmyslu uvolnit napětí (...), některé škody jednoduše nelze napravit, což je to, co má současný prezident USA v úmyslu,“ píše list.