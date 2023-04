USA by zvládly konflikt s Čínou i bránit Ukrajinu současně, řekl admirál

Americké síly potřebují spoustu vojenského materiálu, aby zajistily, že Čína neobsadí Tchaj-wan. Zároveň nepotřebují nic z toho, co míří na Ukrajinu, sdělil zákonodárcům admirál pověřený dohledem na indotichomořskou oblast.

Reagoval tak na názor šířící se mezi republikánskými politiky, že Spojené státy nemohou odstrašit Čínu a zároveň pomoci Ukrajině. Například senátor Josh Hawley se postavil proti vstupu Finska a Švédska do NATO s argumentem, že rozšiřování bezpečnostních závazků v Evropě by zkomplikovalo snahu udržet mír v Asii.

A Hawley v tom není sám. Floridský guvernér Ron DeSantis, který se zřejmě střetne s exprezidentem Donladem Trumpem o nominaci na prezidentského kandidáta do příštích voleb, rovněž uvedl, že konfrontace s Čínou je životně důležitým zájmem USA, zatímco podpora Ukrajiny nikoli. Dokonce i někteří členové washingtonské zahraničněpolitické elity uvádějí podobné argumenty.

Během slyšení v senátním výboru pro ozbrojené služby čelil šéf indopacifického velitelství (INDOPACOM) Aquilino dvakrát dotazu, zda se domnívá, že podpora Ukrajiny ze strany USA škodí snaze o odstrašení Číny.

„Nemyslím si to,“ odpověděl Aquilino. „Spojené státy jsou jedinou globální silou, která je schopna zvládnout více hrozeb, takže věřím, že můžeme dělat obojí,“ dodal.

„Munice, kterou v tuto chvíli poskytujeme Ukrajině nesnižuje kapacity, které jsou nezbytné pro boj, k němuž by mohlo dojít na Tchaj-wanu,“ řekl.

To však neznamená, že INDOPACOM má vše, co potřebuje. Kromě 9,1 miliardy dolarů, o které Pentagon žádá zákonodárce, požaduje také 3,5 miliardy dolarů v rámci „nefinancovaných priorit“, které se nedostaly do letošního návrhu rozpočtu Pentagonu.

Podle Aquilina je například potřeba více přesných raket dlouhého doletu. Zdůraznil také potřebu stíhaček elektronického boje nového bezpečného komunikačního systému pro americké partnery a spojence v regionu. Potřebou je podle něho zajistit systém, který umožní bezpečně kyberneticky komunikovat.

Nejde však jen o výdaje. Podle Aquilina má Tchaj-wan souhlas USA k nákupu zbraní od amerických společností v hodnotě 19 miliard dolarů, ale dodávky jsou pomalé.