Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pentagon řeší, jak se do Číny dostaly díly F-35. O ničem nevíme, tvrdí Peking

Autor: ,
  17:25
Pilot stíhačky F-35 Královského australského letectva zdraví diváky na letecké...

Pilot stíhačky F-35 Královského australského letectva zdraví diváky na letecké přehlídce Avalon International Airshow ve Victorii. (30. března 2025) | foto: Olivier Rachon / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Letoun F-35 na Dnech NATO v Ostravě
F-35B Lightning II při nácviku leteckého tankování.
F-35B americké námořní pěchoty přistávající na JS Izumo (DDH-183).
Letoun F-35B, tedy varianta se schopností kolmého startu a přistání.
16 fotografií
Pentagon prověřuje, jak se v Čínou spravovaném Hongkongu ocitly součástky nejmodernějšího amerického stíhacího letounu. O případu ve středu informovala agentura Bloomberg, podle které Čína získala části vybavení pro „neviditelné stíhačky“ F-35.

Podle Bloombergu se čínská vláda zmocnila potenciálně citlivých součástí letounu F-35, které byly během přepravy z Austrálie do USA z nevysvětlitelných důvodů odkloněny do Hongkongu.

Americká kurýrní společnost UPS koncem května přepravovala kryt kokpitu a dveře zbraňového prostoru z australského vojenského letounu F-35, který byl odeslán do USA za účelem kontroly a případné opravy či likvidace, uvedli anonymně lidé seznámení se záležitostí.

Vítejte doma, hlásil Tusk. Poláci ukázali světu nové stíhačky F-35

Obě součásti, dodané společností Lockheed Martin Corp., byly potažené materiálem pohlcujícím radarové vlny, který zvyšuje jejich „neviditelnost“, uvedli dva z těchto zdrojů.

Letadlo UPS se na cestě do USA zastavilo v Jižní Koreji a odtud bylo přesměrováno do Hongkongu. Není jasné, proč se letadlo zastavilo v Jižní Koreji, proč bylo přesměrováno do Hongkongu, ani zda k přesměrování došlo úmyslně, či omylem, dodal Bloomberg.

Čínská vláda se později zmíněných dílů zmocnila a dosud je nevrátila, uvedli dva z informátorů. Mluvčí čínského velvyslanectví se odmítl k věci vyjádřit, zatímco ministerstvo zahraničí v Pekingu ve čtvrtek uvedlo, že „o situaci neví“.

Zveřejnění události přichází v okamžiku, kdy americký prezident Donald Trump hostí na státní návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který do USA přicestoval ve středu večer.

U základny v San Diegu se zřítila stíhačka F-35B, pilot se katapultoval

Australský ministr obrany Richard Marles v úterý na dotazy novinářů potvrdil, že součástky stíhačky skončily v Hongkongu. Popřel však, že by chybějící díly byly „citlivým vybavením“. Austrálie je jednou z několika zemí, jejichž armády mají stíhačky F-35 k dispozici.

První útočný stíhací letoun F-35 Lightning sjel z montážní linky v Texasu před zhruba 20 lety a byl oslavován jako technologický skok kupředu. Od té doby bylo vyrobeno více než 1200 těchto neviditelných stíhaček, které si objednalo 19 zemí.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Žena záhadně zmizela, klíč je oblečení. Jaký je příběh pohřešované Jany Š.?

Premium
Příběh pohřešované Jany Šerjeníkové

Osmatřicetiletá soudní asistentka Jana Šerjeníková ten den slavila narozeniny. Byla středa 2. září, ráno pak měla jít normálně jako každý den do práce – na Krajský soud v Ostravě. Jenže tam...

Příčina loňského pádu letadla u Chebu. Otevřela se kabina, pilot reagoval chybně

Na Chebsku se zřítilo ultralehké letadlo, pilot nepřežil (2.3.2025)

Tragickou nehodu malého letadla, které loni 2. března havarovalo u Letiště Cheb, způsobilo nečekané otevření krytu kabiny za letu. Pilot se ji zřejmě pokoušel v nízké výšce znovu uzavřít, ale ztratil...

24. září 2026  17:59

Poslanci jednali o zmrazení svých platů. Opozice vetovala zrychlené schválení

Přímý přenos
Předseda Sněmovny Tomio Okamura z SPD a šéfka poslanců ANO Taťána Malá na...

Návrh koalice na zmrazení platů politiků do roku 2030 prošel prvním čtením ve Sněmovně. Diskuse se o něm téměř nevedla. Nyní návrh projedná ústavně-právní výbor Sněmovny. Jménem opozice vetovala...

24. září 2026  5:52,  aktualizováno  17:58

Poslanci podpořili růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty

Ministryně financí Alena Schillerová za ANO na schůzi Sněmovny (11. září 2026)

Změny pravidel penzijního spoření, které poslanci projednali v prvním čtení, mají zvýšit motivaci ke vstupu do fondů. Vláda navrhuje růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty a snížení...

24. září 2026  17:40,  aktualizováno  17:55

USA se v Evropě méně angažují, kontinent přebírá víc odpovědnosti, řekl velitel NATO

Američtí a slovenští vojáci se účastní cvičení Powerful Word 2026 ve vojenském...

Spojené státy budou nadále poskytovat klíčové, ale zároveň omezenější kapacity Severoatlantické alianci, zatímco Evropané přebírají větší roli v obraně kontinentu. Ve čtvrtek to řekl vrchní velitel...

24. září 2026  17:54

Vězně na útěku zmohla jedenáctihodinová tůra, rád se pak svezl s policisty

ilustrační snímek

Útěk padesátiletého vězně domů z nestřeženého pracoviště ve Stráži pod Ralskem mu nevyšel podle představ. Kvůli obavám z policejních kontrol se držel lesních cest, několikrát zabloudil a po jedenácti...

24. září 2026  17:47

Opravili jsme tisíce prken, strop malovali poslepu, říká šéf obnovy Průmyslového paláce

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026

Vizuálně návrat k roku 1891, ale technicky odpovídající standardům moderní doby. Právě takový je podle vedoucího rekonstrukce Davida Čecha znovuotevřený Průmyslový palác. V rozhovoru pro iDNES.cz...

24. září 2026  17:30

Pentagon řeší, jak se do Číny dostaly díly F-35. O ničem nevíme, tvrdí Peking

Pilot stíhačky F-35 Královského australského letectva zdraví diváky na letecké...

Pentagon prověřuje, jak se v Čínou spravovaném Hongkongu ocitly součástky nejmodernějšího amerického stíhacího letounu. O případu ve středu informovala agentura Bloomberg, podle které Čína získala...

24. září 2026  17:25

Na D4 narazilo auto do svodidla a skončilo na střeše. Jeden mrtvý, dva zranění

Nehoda na 21 km dálnice D4, na místě zasahuje celý Integrovaný záchranný...

Dálnici D4 u Kytína v okrese Praha-západ ve čtvrtek odpoledne uzavřela nehoda osobního auta, které v dopravním omezení narazilo do svodidla oddělujícího jízdní pruh a stavbu. Auto skončilo na střeše....

24. září 2026  17:17,  aktualizováno  17:24

Soudce zvrátil Trumpův zákaz. Reportéry ale do Bílého domu stejně nepustili

Americký prezident Donald Trump hovoří na jižním trávníku Bílého domu ve...

Federální soudce nařídil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi obnovit novinářům stanic CNN a MS NOW a zpravodajského portálu Politico přístup do Bílého domu. Prezidentovo rozhodnutí vypovědět...

24. září 2026  8:08,  aktualizováno  17:16

Vyhrál už podruhé. Čtenář z Písku získal 10 tisíc na pobyt, zkuste štěstí i vy

Výherce soutěže Michal Bodnár

Zpráva o výhře luxusního podzimního pobytu od portálu Travelking zastihla Michala Bodnára zcela nečekaně. Podle svých slov chvíli ani nevěděl, kde vlastně vyhrál. S rodinou se teď těší do hor. O...

24. září 2026  17:06

Trváme na tom, že náměstí má být zklidněné od aut, říká lídr STAN a OPB Chovanec

Pokud se Občané pro Budějovice (OPB) se STAN dostanou po volbách do vedení...

Chtějí rozšířit počet mandátů ze stávajících šesti, pokukují až po deseti. Takový cíl si stanovili pro letošní komunální volby Občané pro Budějovice (OPB), kteří kandidují se Starosty. S jejich...

24. září 2026  16:58

Evropu znepokojuje britský plán na propuštění vězňů. Skončí u nás, bojí se

Premium
Britské vězení HMP Wandsworth patří k nejvíce přeplněným v zemi. (5. srpna 2026)

Velká Británie hodlá řešit své potíže s přeplněnými věznicemi propuštěním některých vězňů. Plánovaný krok už tam vzbudil kritiku, znepokojení vyjadřují i státy Evropské unie. Británie hodlá vězně...

24. září 2026  16:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde