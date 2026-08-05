Příslušníci čínských bezpečnostních složek navštěvují Spojené státy a agenti FBI cestují do Číny, informoval Patel. Strany prý společně pracují na případech a sdílejí zpravodajské informace. Čínští policisté spolu s agenty FBI rovněž podnikli razie a zatýkání.
Patel se na konci července vrátil z návštěvy Číny. Podobnou cestu do Ruska plánuje předběžně na říjen, uvedli činitelé FBI.
|
Ředitel FBI a šéf čínské policie se dohodli na prohloubení spolupráce
Šéf FBI v rozhovoru s agenturou Reuters iniciativu své agentury s „netradičními partnery“ popsal jako selektivní a omezenou na specifické druhy nadnárodní trestné činnosti, jako jsou globální sítě s dětskou pornografií a na Američany zaměřená centra zabývající se internetovými podvody.
Partnerství interně označovaná za pracovní skupiny jsou zásadním odklonem od minulé praxe. V širší komunitě zpravodajských služeb podle Reuters vyvolávají obavy z rizik spojených se sdílením citlivých informací o vnitřní bezpečnosti s tradičními rivaly Spojených států.
|
Šéf FBI Patel plánuje na podzim vyrazit do Ruska. Mluví se o návštěvě FSB
V květnu FBI, čínské ministerstvo veřejné bezpečnosti a dubajská policie podnikly společnou razii v centru organizujícím internetové podvody. Podle FBI při tom zatkly 300 lidí, zabavily 300 milionů dolarů (6,3 miliardy korun) a osvobodili tisíce pracovníků, kteří se stali oběťmi obchodování s lidmi. Nejméně v jednom případě byl člověk obviněný ze „závažných násilných zločinů“ repatriován z Číny do USA, uvedla čínská státní média.
Američtí činitelé dlouhodobě vykreslovali Rusko a Čínu spíš jako vývozce zločinu spíše než možné spojence při jeho potírání. Americké zájmy po celém světě jsou zároveň cílem špionáže. Podle Patela, kterého na post v čele FBI dosadil prezident Donald Trump, se lze s podobnými riziky vypořádat.