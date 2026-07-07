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USA po čínském raketovém testu vyzvaly Peking k debatě o kontrole zbrojení

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  6:48
Zkušební odpal mezikontinentální střely z čínské jaderné ponorky (6. července...

Zkušební odpal mezikontinentální střely z čínské jaderné ponorky (6. července 2026) | foto: AP

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Spojené státy vyzvaly Čínu, aby se zapojila do jednání o kontrole zbrojení. Reagovaly tak na zkušební odpal mezikontinentální střely z čínské jaderné ponorky, který Peking označil za součást běžného vojenského výcviku.

Čína v Tichém oceánu v pondělí zkušebně odpálila střelu s maketou bojové hlavice. Zatímco Peking hovoří o rutinním kroku během každoročního vojenského cvičení, Spojené státy a také další země včetně Japonska, Austrálie či Tchaj-wanu vyjádřily obavy.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tommy Pigott označil čínské jaderné zbrojení za rychlé a neprůhledné.

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„V době, kdy Spojené státy co nejusilovněji pracují na zabránění šíření jaderných zbraní, činí Čína opak,“ řekl s tím, že Washington čínskou zkoušku sledoval. „Nadále vyzýváme Čínu, aby se vážně zapojila do diskuzí o kontrole zbrojení,“ dodal.

Agentura Nová Čína neupřesnila, jaký typ střely čínská armáda odpálila. Státem vlastněný list Global Times s odvoláním na jistého vojenského experta nicméně uvedl, že to byla JL-3, což je nejpokročilejší čínská střela odpalovaná z ponorek.

Podle Pentagonu je JL-3 schopná zasáhnout kontinentální území USA z čínských pobřežních vod, poznamenal Reuters.

Čína naposledy otestovala mezikontinentální balistickou střelu v roce 2024.

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