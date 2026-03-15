USA a Čína jednají o obchodní dohodě. Trump chystá výjezd do Pekingu

  14:00
Americký ministr financí Scott Bessent a čínský vicepremiér Che Li-feng se v neděli v Paříži sešli k jednáním o obchodní dohodě. Cílem rozhovorů je podle agentury Reuters rovněž příprava nadcházející a dlouho očekávané cesty do Číny, kterou prezident Spojených států Donald Trump podnikne na přelomu března a dubna.
Donald Trump a americký ministr financí Scott Bessent (13. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Čínský vicepremiér Che Li-feng (28. března 2025)
Americký ministr financí Scott Bessent ve švýcarském Davosu na výročním...
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...
Celní jednání mezi USA a Čínou v Ženevě. Vlevo americký ministr obchodu Scott...
Očekává se, že Trump a čínský prezident Si Ťin-pching by mohli prodloužit obchodní příměří, případně vyřešit vzájemné obchodní spory, které v minulých měsících přerostly v celní válku.

Jednání v Paříži se konají ve stínu napjatých obchodních vztahů mezi oběma velmocemi. Analytici uvádějí, že vzhledem k časovému tlaku a rovněž soustředění Washingtonu na válku proti Íránu jsou vyhlídky na zásadní průlom v obchodních postojích omezené. A to nejen nyní v Paříži, ale také na budoucím summitu v Pekingu.

Konec starých časů. Ekonomiky USA a Číny se vydaly každá jiným směrem

„Myslím si, že obě strany mají minimální cíl uspořádat schůzku, která by věci udržela pohromadě a která by zabránila rozkolu a opětovné eskalaci napětí,“ řekl Scott Kennedy z amerického Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS).

Reuters uvedla, že Trump si přeje odjet z Pekingu s velkou zakázkou na nákup amerických letadel společnosti Boeing. Agentura Bloomberg před týdnem napsala, že Boeing je blízko dokončení jedné z největších zakázek ve své historii, a to objednávky z Číny až na 500 letadel 737 MAX. Tato dohoda by mohla být oznámena právě během Trumpovy návštěvy Číny.

15. března 2026  14:13

USA a Čína jednají o obchodní dohodě. Trump chystá výjezd do Pekingu

Donald Trump a americký ministr financí Scott Bessent (13. prosince 2025)

Americký ministr financí Scott Bessent a čínský vicepremiér Che Li-feng se v neděli v Paříži sešli k jednáním o obchodní dohodě. Cílem rozhovorů je podle agentury Reuters rovněž příprava nadcházející...

