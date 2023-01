Z Japonska se stává americké kopí proti Číně, s výhodami jako v NATO

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

USA a Japonsko mění dosavadní strategie a posilují společnou obranu. Washington podporuje rozvoj schopnosti Tokia zasáhnout nepřátele. Pokud by jedna ze zemí byla zasažena z vesmíru, spustilo by to obdobu článku pět, který je známý z NATO, uvedli američtí a japonští činitelé. Oba státy mají společného protivníka v Číně.