Americký prezident Donald Trump ve středu vyhlásil Íránu ekonomickou válku a pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by Íránu nabídly „záchranné lano“.
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Ministr financí Scott Bessent pak ve čtvrtek prohlásil, že USA uvalí na Írán nejtvrdší sankce v historii. Naznačil, že tato opatření, která chce upřesnit v pondělí, omezí potřebu dalších vojenských úderů. Každá země, která by s Teheránem nadále udržovala vztahy, „uvrhne vlastní ekonomiku do zapomnění“, řekl Bessent. Takovým zemím zároveň pohrozil sekundárními sankcemi.
„Sankce a nátlak neumožní tento problém vyřešit. Čína vyzývá všechny zúčastněné strany, aby přijaly odpovědná opatření a vyřešily tento problém politickou a diplomatickou cestou,“ uvedl na tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien. Čína se podle něj staví proti jednostranným a nezákonným sankcím, které nemají oporu v mezinárodním právu ani souhlas Rady bezpečnosti OSN.
Čína je pro Írán klíčovým strategickým a ekonomickým partnerem. Před válkou do ní podle analytické společnosti Kpler směřovalo více než 80 procent íránského vývozu ropy. Současný blízkovýchodní konflikt zahájily koncem února USA a Izrael údery na Írán. Jedním z deklarovaných cílů bylo zabránit Teheránu vyvinout jadernou zbraň.
Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf řekl, že Írán musí vypracovat plán, jak čelit „nespravedlivým“ americkým sankcím. Ekonomický rozvoj a bezpečnost jsou podle něj úzce provázány. USA a Izrael obvinil z vedení ekonomické války poté, co dospěly k závěru, že v přímém vojenském střetu nemohou zvítězit.
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„Když se podíváte na zdroje a suroviny muslimských zemí, uvědomíte si, že je naši nepřátelé přišli vyplenit,“ řekl Ghálíbáf íránským a iráckým podnikatelům v Bagdádu.
„Proto musíme vypracovat plány, jak se s těmito nespravedlivými sankcemi vypořádat, abychom je dokázali překonat,“ zdůraznil Ghálíbáf. Je také šéfem íránského vyjednávacího týmu pro rozhovory s USA a patří k nejvlivnějším postavám íránské politiky.