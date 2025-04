Videa ukazují obézní Američany v továrnách, kteří vypadají vyčerpaně a znuděně, zatímco šijí oblečení nebo kompletují mobily a elektronické součástky. Záběry s nadsázkou ukazují, jak by mohl vypadat pracovní trh ve Spojených státech v důsledku cel uvalených Trumpovou vládou.

Největší odezvu vyvolalo video, na kterém americký prezident je vedle Muska a svého viceprezidenta J. D. Vance, zatímco v modrých kombinézách pracují na botách americké značky Nike.

Na dalším videu dává Vance dohromady mobilní telefon iPhone v džínové bundě a červené kšiltovce, na které nápadně chybí zkratka MAGA odkazující na Trumpovo heslo „Udělejme Ameriku znovu skvělou“.

Na obrázku, který sdílela mluvčí čínské diplomacie, jsou zase v obchodech vidět červené čepice MAGA se štítkem „Made in China“ a cenou o sedmnáct dolarů (380 korun) vyšší, než byla ta předchozí.

Další memy zesměšňuj uvalení cel na neobydlené Heardovy a McDonaldovy ostrovy tím, že tučňákům, kteří tam žijí, nasadily červené čepice s nápisem „Make America Go Away“ – „Ať Amerika zmizí“.

Čínská státní stanice CGTN pak ve čtvrtek zveřejnila hudební videoklip k písni „Look What You Taxed Us Through“ (Podívej, čím jste nás kvůli clům zatížili) z produkce umělé inteligence, který vznikl podle písně americké zpěvačky Taylor Swift „Look What You Made Me Do“.

Trump ve středu oznámil, že Spojené státy s okamžitou platností na 90 dní pozastavují vysoká cla na dovoz z většiny zemí světa, která nedlouho předtím zavedl. Číně naopak americký prezident clo zvýšil na celkových 145 procent. Čína je třetím největším obchodním partnerem USA.

Trump nejdříve na dovoz z Číny uvalil desetiprocentní clo. Začátkem března tuto sazbu zdvojnásobil na 20 procent. Odůvodnil to údajným podílem Pekingu na americké zdravotní krizi v souvislosti s drogou fentanyl. Bílý dům tvrdí, že z Číny pochází látky používané pro výrobu tohoto opioidu.

Při oznámení takzvaných recipročních cel, kterými chtěl Bílý dům snížit obchodní deficity s partnery, na Čínu uvalil další dovozní poplatek 34 procent. Poté, co Peking na americký dovoz zavedl odvetné clo ve stejné výši, navýšil Trump takzvané reciproční clo na 84 procent. Ve středu jej opět navýšil na 125 procent, což v součtu s fentanylovým clem znamená celní zátěž zmíněných 145 procent.