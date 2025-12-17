Washington zvažuje různé podoby nových sankcí, které mají zvýšit tlak na Moskvu. Mohly by být zaměřeny například na plavidla takzvané stínové flotily tankerů, které Moskva využívá k obcházení stávajících sankcí při vývozu ruské ropy, a také na obchodníky, kteří tyto transakce zprostředkovávají, uvedly osoby, které hovořily pod podmínkou anonymity o soukromých jednáních.
Podle zdrojů Bloombergu americký ministr financí Scott Bessent o plánech tento týden hovořil na setkání se skupinou evropských velvyslanců.
Trump přiškrtil Putinovu dojnou krávu. Rusko už koumá, jak ropné sankce obejít
Sankční opatření zaměřená na moskevské ropné giganty a obchod už vedla k prudkému poklesu cen ropy na nejnižší úroveň od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. To výrazně zatěžuje již tak strádající ruskou ekonomiku.
Diskuze o dalších opatřeních přicházejí v době, kdy američtí a ukrajinští vyjednavači tento týden dosáhli určitého pokroku ohledně podoby případné mírové dohody. Diplomaté oceňují také významný posun v diskusích ohledně záruk pro poválečnou bezpečnost Ukrajiny.
Neuděláme žádné ústupky ohledně Donbasu, „Novoruska“ a Krymu, vzkazuje Rusko
Sporné body se týkají budoucího statusu území na východě Ukrajiny, využití zmrazených aktiv ruské centrální banky a správy Záporožské jaderné elektrárny, uvedly některé z dotázaných zdrojů.
Kreml dnes zopakoval svůj neměnně odmítavý postoj vůči návrhu, že by mohl na Ukrajině mohly působit mírové síly pod vedením evropských zemí. Moskva se mimo jiné také nehodlá vzdát nároků i na části východní Ukrajiny, které dosud nedokázala vojensky obsadit.