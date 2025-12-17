USA chystají nové sankce proti Rusku pro případ, že Putin odmítne mír

Spojené státy chystají nové protiruské sankce pro případ, že ruský prezident Vladimir Putin odmítne uzavřít mírovou dohodu s Ukrajinou. Sankce by byly na mířeny na ruský energetický sektor, informovala agentura Bloomberg s odvoláním na své informované zdroje. Kreml uvedl, že zprávu ještě neviděl, a upozornil, že jakékoli další sankce by uškodily snahám o zlepšení vzájemných vztahů. Sankce by přitom podle některých z nich mohly být oznámeny už tento týden.
Washington zvažuje různé podoby nových sankcí, které mají zvýšit tlak na Moskvu. Mohly by být zaměřeny například na plavidla takzvané stínové flotily tankerů, které Moskva využívá k obcházení stávajících sankcí při vývozu ruské ropy, a také na obchodníky, kteří tyto transakce zprostředkovávají, uvedly osoby, které hovořily pod podmínkou anonymity o soukromých jednáních.

Podle zdrojů Bloombergu americký ministr financí Scott Bessent o plánech tento týden hovořil na setkání se skupinou evropských velvyslanců.

Trump přiškrtil Putinovu dojnou krávu. Rusko už koumá, jak ropné sankce obejít

Sankční opatření zaměřená na moskevské ropné giganty a obchod už vedla k prudkému poklesu cen ropy na nejnižší úroveň od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. To výrazně zatěžuje již tak strádající ruskou ekonomiku.

Diskuze o dalších opatřeních přicházejí v době, kdy američtí a ukrajinští vyjednavači tento týden dosáhli určitého pokroku ohledně podoby případné mírové dohody. Diplomaté oceňují také významný posun v diskusích ohledně záruk pro poválečnou bezpečnost Ukrajiny.

Neuděláme žádné ústupky ohledně Donbasu, „Novoruska“ a Krymu, vzkazuje Rusko

Sporné body se týkají budoucího statusu území na východě Ukrajiny, využití zmrazených aktiv ruské centrální banky a správy Záporožské jaderné elektrárny, uvedly některé z dotázaných zdrojů.

Kreml dnes zopakoval svůj neměnně odmítavý postoj vůči návrhu, že by mohl na Ukrajině mohly působit mírové síly pod vedením evropských zemí. Moskva se mimo jiné také nehodlá vzdát nároků i na části východní Ukrajiny, které dosud nedokázala vojensky obsadit.

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

