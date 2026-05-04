USA z Německa stáhnou pět tisíc vojáků. Dotkne se to i základny u českých hranic

Avizované snížení počtu amerických vojáků v Německu se dotkne základny v bavorském městě Vilsecku nedaleko českých hranic. S odvoláním na své zdroje to v pondělí napsal zpravodajský web bavorského rozhlasu BR. Spojené státy se chystají z Německa stáhnout 5 000 vojáků, v zemi je jich nyní zhruba 39 tisíc.
Trénink amerických vojáků v bavorském městě Vilseck nedaleko českých hranic. (8. února 2024) | foto: Profimedia.cz

Město Vilseck leží zhruba 45 kilometrů západně od české hranice u vojenského výcvikového prostoru Grafenwöhr. Podle BR se chystá Washington z Německa stáhnout vojáky z takzvané brigády Stryker. O jejím stažení z kasáren Rose Barracks ve Vilsecku se hovořilo už v roce 2020. Tehdy tomu zabránila jen prohra prezidenta Donalda Trumpa ve volbách a nástup jeho protikandidáta Joea Bidena do Bílého domu.

I po případném stažení brigády zůstane ve Vilsecku nejméně 8 tisíc amerických vojáků. Web BR připomněl, že americká armáda do základny Vilseck v posledních letech významně investovala. Staví se mimo jiné nové domy pro vojáky a jejich rodiny.

Vlivní republikáni varují před stažením amerických vojáků z Německa

„Je to rána. Postihne nás to tvrdě,“ řekl bavorskému rozhlasu nový starosta Vilsecku Thorsten Grädler, pro kterého bylo pondělí prvním pracovním dnem ve funkci hlavy města s 6 500 obyvateli. Obává se především ekonomických dopadů, které by odchod vojáků a jejich rodin znamenal.

Trump o možném omezení počtu amerických vojáků v Německu uvažoval už začátkem minulého týdne, když kritizoval kancléře Friedricha Merze kvůli jeho postoji k válce v Íránu. Merz minulé pondělí uvedl, že je rozčarovaný z přístupu Spojených států a Izraele k jednání o míru na Blízkém východě. Washington podle něj nemá žádnou přesvědčivou strategii. Dodal, že Evropa se proto pokouší o vlastní diplomatické řešení konfliktu s Íránem, snahy přesto s USA koordinuje.

Trump v reakci na Merzova slova uvedl, že kancléř „neví, o čem mluví“. Merze později označil za neschopného. Ve čtvrtek Merz řekl, že považuje osobní vztah s americkým prezidentem za „nadále dobrý“.

Berlín reaguje na plán stažení vojáků USA. Přítomnost je i ve vašem zájmu, varuje

V pátek pak americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil, že z Německa v příštích šesti až 12 měsících odejde 5 tisíc vojáků. Německý ministr obrany Boris Pistorius v sobotu řekl, že přítomnost vojáků v zemi je v americkém i německém zájmu, ale že americké rozhodnutí nebylo nečekané a dalo se předvídat.

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul na pondělní návštěvě Řecka řekl, že chce navázat s USA úzký dialog, aby se vyjasnilo, „jaká rozhodnutí už byla přijata a jaké máme možnosti, abychom je mohli ještě ovlivnit“.

