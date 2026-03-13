USA chtějí rozdělit Evropu a nemají rády Evropskou unii, prohlásila Kallasová

Spojené státy se snaží rozdělit Evropu a nemají rády Evropskou unii, myslí si šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Řekla to v dnešním rozhovoru pro Financial Times (FT).
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová (10. listopadu 2025)

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová (10. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Americký ministr energetiky Chris Wright a šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová...
Premiérka Estonska Kaja Kallasová s ministrem zahraničních věcí USA Antony...
Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová (20. listopadu 2025)
„Myslím si, že je důležité, aby všichni pochopili, že USA daly jasně najevo, že chtějí rozdělit Evropu. Nemají rády Evropskou unii,“ řekla Kallasová. Dodala, že Spojené státy používají vůči unii podobnou taktiku jako její nepřátelé.

Americký prezident Donald Trump Evropskou unii kritizuje dlouhodobě. Naposledy tak učinil na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu. „Některá místa v Evropě už ani nejde poznat. A to nemyslím pozitivně, je to naopak v negativním smyslu. Evropu miluji a chci vidět, že se Evropě daří. Nemíří ale správným směrem,“ tvrdil Trump.

Trump vychválil stav USA a sepsul Evropu. Grónsko chce koupit, vyloučil použití síly

Evropské problémy podle názoru šéfa Bílého domu vycházejí ze zelené politiky a také z masového přistěhovalectví. V prosinci minulého roku Trumpova administrativa představila novou bezpečnostní strategii USA, ve které obviňuje EU a migraci z bezprostředně hrozícího totálního kulturního a civilizačního rozkladu Evropy. Americký prezident rovněž označil Evropu za rozpadající se skupinu národů vedenou slabými lidmi.

