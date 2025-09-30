Na videu z incidentu je vidět, jak se federální agenti v taktické výstroji snaží v centru města lapit rozvozce jídla na kole. „Chyťte ho,“ křičí jeden z nich, zatímco se jeho kolegové po muži spěšně natahují. Poslíčkovi se však podařilo mezi muži zákona prokličkovat a ujet.
Skupina proti rozvozci zakročila podle stanice ABC poté, co na ni pokřikoval. „Nejsem občan USA, pojďte si pro mě,“ provokoval.
Uživatelé sociálních sítí si nyní dělají z akce legraci. „To je cyklista z Chicaga. Ani déšť, ani sníh, ani led (v angličtině ice) ho nezastaví,“ napsal jeden z nich s odkazem na zkratku Úřadu pro imigraci a cla (ICE). „Nošení všech těch polovojenských postrojů vás zatíží. Vsadím se, že na to nemysleli, když navrhovali tenhle kostým,“ přisadil si další.
Federální agenti v neděli ve městě pochodovali podél Michigan Avenue, řeky Chicago nebo luxusních čtvrtí a přitahovali pozornost kolemjdoucích. Mnozí z nich si muže v taktické výstroji natáčeli a pokřikovali na ně.
Starosta Chicaga Brandon Johnson i guvernér státu Illinois J. B. Pritzker ostře kritizovali „náhlou fyzickou demonstraci síly“.
„Zatímco obyvatelé Chicaga a návštěvníci si užívají nádhernou neděli, zastrašují je maskovaní federální agenti, kteří se bez zjevného důvodu chlubí automatickými zbraněmi,“ uvedl Johnson. „Tohle nikoho nedělá bezpečnějším – je to projev zastrašování, šíření strachu v našich komunitách a poškozování našich podniků,“ podotkl Pritzker.
Vláda uvedla, že nárůst počtu hlídek v Chicagu má za cíl zatknout „ty nejhorší z nejhorších“, kteří jsou v USA nelegálně a spáchali zločiny.
O víkendu se před budovou ICE na předměstí Broadview zvýšilo napětí. V pátek federální agenti nasadili slzný plyn a pepřové projektily proti davu více než 100 protestujících poté, co se někteří z nich pokusili zabránit autu v jízdě po ulici směrem k budově ICE. Agentura AP uvádí, že agenti nasadili chemickié látky i proti lidem, kteří stáli dál a neblokovali dopravu.