VIDEO: Agenti se v Chicagu snažili lapit poslíčka na kole. Prokličkoval a ujel

  10:42
V americkém Chicagu se v neděli odehrála dramatická scéna, když desítka agentů pohraniční stráže pronásledovala muže na kole. Tomu se navzdory značné přesile podařilo z místa uprchnout. Vláda poslala federální agenty do ulic města po opakovaných konfliktech před budovou Úřadu pro imigraci a cla.

Na videu z incidentu je vidět, jak se federální agenti v taktické výstroji snaží v centru města lapit rozvozce jídla na kole. „Chyťte ho,“ křičí jeden z nich, zatímco se jeho kolegové po muži spěšně natahují. Poslíčkovi se však podařilo mezi muži zákona prokličkovat a ujet.

Federální agenti hlídkují v centru Chicaga. (28. září 2025)
Federální agenti hlídkují v centru Chicaga. (28. září 2025)
Federální agenti hlídkují v centru Chicaga. (28. září 2025)
Federální agenti hlídkují v centru Chicaga. (28. září 2025)
Skupina proti rozvozci zakročila podle stanice ABC poté, co na ni pokřikoval. „Nejsem občan USA, pojďte si pro mě,“ provokoval.

Uživatelé sociálních sítí si nyní dělají z akce legraci. „To je cyklista z Chicaga. Ani déšť, ani sníh, ani led (v angličtině ice) ho nezastaví,“ napsal jeden z nich s odkazem na zkratku Úřadu pro imigraci a cla (ICE). „Nošení všech těch polovojenských postrojů vás zatíží. Vsadím se, že na to nemysleli, když navrhovali tenhle kostým,“ přisadil si další.

Federální agenti v neděli ve městě pochodovali podél Michigan Avenue, řeky Chicago nebo luxusních čtvrtí a přitahovali pozornost kolemjdoucích. Mnozí z nich si muže v taktické výstroji natáčeli a pokřikovali na ně.

Starosta Chicaga Brandon Johnson i guvernér státu Illinois J. B. Pritzker ostře kritizovali „náhlou fyzickou demonstraci síly“.

„Zatímco obyvatelé Chicaga a návštěvníci si užívají nádhernou neděli, zastrašují je maskovaní federální agenti, kteří se bez zjevného důvodu chlubí automatickými zbraněmi,“ uvedl Johnson. „Tohle nikoho nedělá bezpečnějším – je to projev zastrašování, šíření strachu v našich komunitách a poškozování našich podniků,“ podotkl Pritzker.

Vláda uvedla, že nárůst počtu hlídek v Chicagu má za cíl zatknout „ty nejhorší z nejhorších“, kteří jsou v USA nelegálně a spáchali zločiny.

O víkendu se před budovou ICE na předměstí Broadview zvýšilo napětí. V pátek federální agenti nasadili slzný plyn a pepřové projektily proti davu více než 100 protestujících poté, co se někteří z nich pokusili zabránit autu v jízdě po ulici směrem k budově ICE. Agentura AP uvádí, že agenti nasadili chemickié látky i proti lidem, kteří stáli dál a neblokovali dopravu.

