Tisíc ptáků v jednom dni narazilo do prosklené budovy v Chicagu. A zahynulo

Nejméně tisíc ptáků zahynulo ve čtvrtek v Chicagu při nárazu do jediné budovy, když migrovali na jih do zimovišť. Dobrovolníci pak sbírali ptačí mrtvoly v okruhu 2,5 kilometru od McCormick Place, největšího kongresového centra v Severní Americe, které je z velké části pokryto sklem. To z něj činí pro ptáky smrtelnou překážku.