Obama konečně otevře svou knihovnu, pyšní se řadou „nej“ i hřištěm na basket

V americkém Chicagu se brzy otevře dlouho očekávané prezidentské centrum Baracka Obamy, ale jeho návštěva nebude levná. Vstupné je nejdražší ze všech amerických prezidentských knihoven, což odráží rozsah projektu ve městě, které patří k nejvíce zdaněným ve Spojených státech.
Pohled na Prezidentské centrum Baracka Obamy v Chicagu (9. dubna 2026) | foto: Erin HooleyAP

Centrum přivítá první návštěvníky 19. června. Projekt vznikal řadu let a překonal několik rekordů – délkou výstavby, celkovými náklady i cenou vstupného. Dospělí, kteří chtějí poznat odkaz 44. prezidenta USA si totiž musí připravit 30 dolarů, což je v přepočtu 700 korun.

Areál se rozkládá na ploše 7,8 hektaru a zahrnuje muzeum, kanceláře Obamovy nadace, veřejnou knihovnu i řadu volnočasových a komunitních prostor. Původní rozpočet 300 milionů dolarů (6,9 miliardy korun) se nakonec vyšplhal na zhruba 850 milionů dolarů (19,5 miliardy korun).

Výstavbu centra financovala především Obamova nadace z darů soukromých dárců, přičemž projekt přilákal výraznou podporu. Oproti tomu přípravy prezidentského centra Joea Bidena v Delaware zatím provází slabší zájem sponzorů a pomalejší tempo získávání financí.

„Náš areál je zdarma a otevřený veřejnosti, s výjimkou čtyř pater muzea,“ řekla mluvčí Obamovy nadace Emily Bittnerová listu The Wall Street Journal (WSJ). „Nabízíme jedinečné vybavení, které žádné jiné prezidentské centrum nemá – například basketbalové hřiště v rozměrech NBA, dvoupatrové hřiště pro děti, nahrávací studio, učebny a více než dvě desítky nově vytvořených uměleckých děl ve veřejném prostoru,“ dodala.

Centrum by mělo ročně přilákat zhruba 700 tisíc návštěvníků a stát se hnacím motorem ekonomiky města, přičemž by zároveň mohlo přispět k proměně okolní čtvrti s nižšími příjmy na jihu Chicaga.

Někteří mohou na vstupném ušetřit. Slevy získají děti, aktivní vojáci či lidé pobírající potravinovou pomoc od státu. Obyvatelé Illinois mají nárok na bezplatný vstup každé úterý a v ostatních dnech zaplatí méně.

Návštěvníci ale pocítí i další výdaje. Chicago patří mezi města s nejvyšším daňovým zatížením v USA, což se promítá do cen ubytování, nákupů jídla i běžných služeb, a celkový pobyt se tak může výrazně prodražit.

WSJ podotýká, že otevření trvalo déle než u předchozích prezidentských knihoven – George W. Bushe v Dallasu nebo Billa Clintona v Little Rocku. Obama byl prezidentem USA v letech 2009 až 2017. Projekt jeho centra čelil zpožděním v důsledku soudních sporů, které vyvolali ochránci památek a aktivisté kvůli výstavbě v historicky chráněném parku, i pandemie covidu.

Centrum bude netradičně namísto Národního archivu spravovat Obamova nadace, která plánuje zpřístupnit miliony dokumentů v digitální podobě.

Vysoké vstupné ale není výjimkou jen v Chicagu. Například do Prezidentské knihovny Richarda Nixona v Kalifornii stojí vstup zhruba 670 korun. Zájemci o centrum George W. Bushe zaplatí zhruba 540 korun.

Výstavbu své prezidentské knihovny už plánuje také současný prezident Donald Trump. V Miami na Floridě chce postavit mrakodrap se zlatým vchodem. Na zveřejněných vizualizacích jsou místo knih vidět letadla, pozlacený eskalátor nebo Trumpova zlatá socha se sevřenou pěstí.

Obama konečně otevře svou knihovnu, pyšní se řadou „nej" i hřištěm na basket

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

