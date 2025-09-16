Kulka, nejlépe z nábojnice s vyrytým nápisem Fašisto, chytej, je schvalována jako přijatelný politický argument.
Dříve po atentátu následovalo ustrnutí, teď je zřetelně slyšet i potlesk.
Nejen od davů hrdinů od monitorů, ale také od umělců, aktivistů, celebrit a novinářů, přičemž se přidali i ti, od nichž by veřejnost čekala soudnost, včetně profesorů, kapitána námořní pěchoty a agentů tajných služeb.
Amerika v průzkumu řekla, že 48 procent lidí považuje alespoň do jisté míry za oprávněné zabít Elona Muska a 55 procent to tak vidí s Donaldem Trumpem.