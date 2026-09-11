Socha zachycuje Kirka vsedě s mikrofonem v ruce a v tričku s nápisem „svoboda“. Vzpomínkovou ceremonii uspořádali příznivci organizace Turning Point USA, kterou Kirk v roce 2012 založil. Na Times Square dorazili také jeho odpůrci a mezi oběma tábory rychle vzniklo napětí.
Demonstranti na sebe pokřikovali a v několika případech se dostali i do fyzického konfliktu. Na místě museli zasahovat policisté.
Kirkovi příznivci později pochodovali po Sedmé avenue s transparenty a skandovali „Miluji Kirka“ nebo „Nemohou nás zabít všechny“. Odpůrci jim odpovídali hesly odsuzujícími Kirka a přidávali se i kolemjdoucí. Další vyhrocené výměny zachytily kamery v okolí Broadwaye.
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Zhruba dvoumetrová socha vyšla na 100 tisíc dolarů (dva miliony korun). Jejím autorem je umělec Sergio Furnari, který novinářům řekl, že část pěněz zaplatil z vlastní kapsy a část vybral pomocí veřejné sbírky.
Jedenatřicetiletý Kirk byl před rokem zastřelen při debatě na univerzitě v Utahu. Z jeho vraždy byl obviněn Tyler Robinson a soud v Utahu minulý týden rozhodl, že prokurátoři mohou požádat o trest smrti.
Hnutí Turning Point nabralo po atentátu na síle
Organizace Turning Point USA se v posledním roce významně rozrostla a zesílil její vliv na univerzitách a středních školách. Někteří z mladých voličů, které Kirk pomohl přivést do Republikánské strany, však neprokazují jednotnou loajalitu vůči prezidentovi Donaldu Trumpovi, kterému v roce 2024 pomohli k návratu do funkce, píše agentura Reuters.
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Hnutím Turning Point USA uplynulý rok zmítaly konspirační teorie o aktivistově vraždě. Zároveň u mladých voličů narostla frustrace kvůli životním nákladům, válce s Íránem a kauze týkající se záznamů spojených se sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem.
Josh Holstein, 24letý předák Republikánské strany v Západní Virginii, který se s Kirkem poprvé setkal jako středoškolák na školení organizace Turning Point, uvedl, že jakékoli nepokoje jsou dočasné, a poukázal na vznik desítek nových poboček Turning Point po celé Západní Virginii.
„Je jasné, že dojde k reorganizaci, pokud nečekaně zemře někdo, kdo má v hnutí tak významný hlas,“ řekl Holstein a dodal, že vzpomínkovou akci na republikánském sjezdu v Dallasu vnímá jako příležitost připomenout mladým voličům, „že to, na čem záleží, je bezpečnost naší země, budoucnost naší země a prosperita mladých lidí“.
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Obavy mladých voličů se soustředí především na životní náklady. Průzkum Harvard Youth Poll, provedený na přelomu března a dubna, zjistil, že polovina Američanů ve věku 18 až 29 let uvedla, že je velmi ovlivňuje inflace, zatímco 45 procent respondentů uvedlo, že má potíže vyjít s penězi nebo se potýká s finanční nejistotou.
Mladým voličům vadí válka s Íránem
Mladí voliči jsou také podle nedávného průzkumu YouGov/Economist nejčastějšími odpůrci války s Íránem, s americkými útoky na Írán podle průzkumu souhlasilo pouze 16 procent mladých respondentů.
Tento antiintervencionistický postoj se objevuje také mezi mladými republikány. Některé konzervativní osobnosti, například Tucker Carlson, které jsou oblíbené u mladých republikánů, zesílily kritiku války s Íránem s poukazem na to, že americkou zahraniční politiku příliš ovlivnil Izrael.
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Kirk před svou smrtí varoval viceprezidenta J. D. Vance, že mnoho mladých republikánů se domnívá, že Izrael má na zahraniční politiku Spojených států příliš velký vliv a že v některých případech kritika Izraele přerůstá v antisemitismus, vyplývá z Vanceovy v červnu vydané knihy.
Část mladých voličů republikánů se od Trumpa odklonila kvůli pokračující válce a ekonomickým obavám. Podle průzkumu agentury Reuters/Ipsos minulý měsíc schvalovalo výkon prezidenta asi 32 procent mužů ve věku 18 až 29 let, což je pokles oproti 43 procentům v únoru loňského roku.
Andrew Kolvet, mluvčí organizace Turning Point, uvedl, že Kirk viděl, že mezi mladými voliči narůstá frustrace kvůli tomu, jak vláda řešila kauzu kolem Epsteina a útoky na íránská jaderná zařízení, přičemž nespokojenost ještě prohluboval narůst životních nákladů.
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Navzdory těmto výzvám se růst organizace Turning Point v uplynulém roce zrychlil. Hnutí má nyní po celé zemi více než 3500 středoškolských poboček, což představuje nárůst o 180 procent, a více než 1500 vysokoškolských poboček, což je nárůst o více než 60 procent, uvedl Kolvet.
O výsledku listopadových voleb by mohli rozhodnout mladí voliči. Průzkum mezi 5549 mladými dospělými, který na začátku tohoto roku provedlo Centrum pro informace a výzkum v oblasti občanského vzdělávání a angažovanosti při Tuftsově univerzitě, zjistil, že hlasovat ve volbách do Kongresu se chystá 56 procent respondentů ve věkové skupině 18 až 29 let, což je dokonce o dva procentní body více než v podobném průzkumu před prezidentskými volbami v roce 2024, kdy bývá účast tradičně vyšší.