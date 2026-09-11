Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kirkovi rok po atentátu odhalili v New Yorku sochu. Propukly střety

Autor:
  10:42
Na newyorském Times Square ve čtvrtek odhalili rok po atentátu na konzervativního aktivistu Charlieho Kirka jeho bronzovou sochu. Ceremoniál doprovázely střety jeho příznivců s odpůrci. Kirkovi ve čtvrtek vzdali hold také republikáni na svém celonárodním sjezdu v Dallasu, který se konal před listopadovými volbami do Kongresu.

Socha zachycuje Kirka vsedě s mikrofonem v ruce a v tričku s nápisem „svoboda“. Vzpomínkovou ceremonii uspořádali příznivci organizace Turning Point USA, kterou Kirk v roce 2012 založil. Na Times Square dorazili také jeho odpůrci a mezi oběma tábory rychle vzniklo napětí.

Na newyorském Times Square odhalili sochu konzervativního aktivisty Charlieho Kirka při příležitosti prvního výročí jeho úmrtí. (10. září 2026)
Na newyorském Times Square odhalili sochu konzervativního aktivisty Charlieho Kirka při příležitosti prvního výročí jeho úmrtí. (10. září 2026)
Charlie Kirk byl jedním z nejslavnějších amerických konzervativních aktivistů. (24. října 2025)
Na newyorském Times Square odhalili sochu konzervativního aktivisty Charlieho Kirka při příležitosti prvního výročí jeho úmrtí. (10. září 2026)
37 fotografií

Demonstranti na sebe pokřikovali a v několika případech se dostali i do fyzického konfliktu. Na místě museli zasahovat policisté.

Kirkovi příznivci později pochodovali po Sedmé avenue s transparenty a skandovali „Miluji Kirka“ nebo „Nemohou nás zabít všechny“. Odpůrci jim odpovídali hesly odsuzujícími Kirka a přidávali se i kolemjdoucí. Další vyhrocené výměny zachytily kamery v okolí Broadwaye.

Sochař vrazil do sochy Kirka jmění. Nikdo ji nechce, vyhrožují mu a ještě se zranil

Zhruba dvoumetrová socha vyšla na 100 tisíc dolarů (dva miliony korun). Jejím autorem je umělec Sergio Furnari, který novinářům řekl, že část pěněz zaplatil z vlastní kapsy a část vybral pomocí veřejné sbírky.

Jedenatřicetiletý Kirk byl před rokem zastřelen při debatě na univerzitě v Utahu. Z jeho vraždy byl obviněn Tyler Robinson a soud v Utahu minulý týden rozhodl, že prokurátoři mohou požádat o trest smrti.

Hnutí Turning Point nabralo po atentátu na síle

Organizace Turning Point USA se v posledním roce významně rozrostla a zesílil její vliv na univerzitách a středních školách. Někteří z mladých voličů, které Kirk pomohl přivést do Republikánské strany, však neprokazují jednotnou loajalitu vůči prezidentovi Donaldu Trumpovi, kterému v roce 2024 pomohli k návratu do funkce, píše agentura Reuters.

5000 dolarů všem, kdo zvolí republikány, jinak USA čeká peklo, slibuje a hrozí Trump

Hnutím Turning Point USA uplynulý rok zmítaly konspirační teorie o aktivistově vraždě. Zároveň u mladých voličů narostla frustrace kvůli životním nákladům, válce s Íránem a kauze týkající se záznamů spojených se sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem.

Josh Holstein, 24letý předák Republikánské strany v Západní Virginii, který se s Kirkem poprvé setkal jako středoškolák na školení organizace Turning Point, uvedl, že jakékoli nepokoje jsou dočasné, a poukázal na vznik desítek nových poboček Turning Point po celé Západní Virginii.

„Je jasné, že dojde k reorganizaci, pokud nečekaně zemře někdo, kdo má v hnutí tak významný hlas,“ řekl Holstein a dodal, že vzpomínkovou akci na republikánském sjezdu v Dallasu vnímá jako příležitost připomenout mladým voličům, „že to, na čem záleží, je bezpečnost naší země, budoucnost naší země a prosperita mladých lidí“.

„Opravdový hrdina.“ Trump udělil medaili svobody zabitému aktivistovi Kirkovi

Obavy mladých voličů se soustředí především na životní náklady. Průzkum Harvard Youth Poll, provedený na přelomu března a dubna, zjistil, že polovina Američanů ve věku 18 až 29 let uvedla, že je velmi ovlivňuje inflace, zatímco 45 procent respondentů uvedlo, že má potíže vyjít s penězi nebo se potýká s finanční nejistotou.

Mladým voličům vadí válka s Íránem

Mladí voliči jsou také podle nedávného průzkumu YouGov/Economist nejčastějšími odpůrci války s Íránem, s americkými útoky na Írán podle průzkumu souhlasilo pouze 16 procent mladých respondentů.

Tento antiintervencionistický postoj se objevuje také mezi mladými republikány. Některé konzervativní osobnosti, například Tucker Carlson, které jsou oblíbené u mladých republikánů, zesílily kritiku války s Íránem s poukazem na to, že americkou zahraniční politiku příliš ovlivnil Izrael.

Válka s Íránem skončí po volbách. Teherán ji déle nevydrží, tvrdí Trump

Kirk před svou smrtí varoval viceprezidenta J. D. Vance, že mnoho mladých republikánů se domnívá, že Izrael má na zahraniční politiku Spojených států příliš velký vliv a že v některých případech kritika Izraele přerůstá v antisemitismus, vyplývá z Vanceovy v červnu vydané knihy.

Část mladých voličů republikánů se od Trumpa odklonila kvůli pokračující válce a ekonomickým obavám. Podle průzkumu agentury Reuters/Ipsos minulý měsíc schvalovalo výkon prezidenta asi 32 procent mužů ve věku 18 až 29 let, což je pokles oproti 43 procentům v únoru loňského roku.

Andrew Kolvet, mluvčí organizace Turning Point, uvedl, že Kirk viděl, že mezi mladými voliči narůstá frustrace kvůli tomu, jak vláda řešila kauzu kolem Epsteina a útoky na íránská jaderná zařízení, přičemž nespokojenost ještě prohluboval narůst životních nákladů.

Volby do Kongresu USA 2026: Midterms mohou Trumpovi vzít kontrolu

Navzdory těmto výzvám se růst organizace Turning Point v uplynulém roce zrychlil. Hnutí má nyní po celé zemi více než 3500 středoškolských poboček, což představuje nárůst o 180 procent, a více než 1500 vysokoškolských poboček, což je nárůst o více než 60 procent, uvedl Kolvet.

O výsledku listopadových voleb by mohli rozhodnout mladí voliči. Průzkum mezi 5549 mladými dospělými, který na začátku tohoto roku provedlo Centrum pro informace a výzkum v oblasti občanského vzdělávání a angažovanosti při Tuftsově univerzitě, zjistil, že hlasovat ve volbách do Kongresu se chystá 56 procent respondentů ve věkové skupině 18 až 29 let, což je dokonce o dva procentní body více než v podobném průzkumu před prezidentskými volbami v roce 2024, kdy bývá účast tradičně vyšší.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye

Hostesky nabízejí v noční čtvrti v thajské Pattayi slevy pro příslušníky...

Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...

Poslanci na návrh ANO přednostně projednají vyšší ochranu zájemců o úvěr

Přímý přenos
Jednání Poslanecké sněmovny. Stavební zákon. Na snímku Taťána Malá (ANO),...

Poslance budou hlasovat o novele, která má zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Zavádí horní hranici nákladů na tyto půjčky. Reklama nebude smět naznačovat zájemcům, že když si půjčí peníze, zlepší...

11. září 2026  6:05,  aktualizováno  10:46

Jméno Havla bude místo knihovny užívat jiný subjekt, odtajnila bývalá první dáma

Dagmar Havlová (25. listopadu 2025)

Jméno bývalého prezidenta Václava Havla v názvu bude moci užívat jiný subjekt než dosud po něm pojmenovaná knihovna. Který subjekt to bude, chce vdova po exprezidentovi a bývalá první dáma Dagmar...

11. září 2026  10:43

Kirkovi rok po atentátu odhalili v New Yorku sochu. Propukly střety

Na newyorském Times Square odhalili sochu konzervativního aktivisty Charlieho...

Na newyorském Times Square ve čtvrtek odhalili rok po atentátu na konzervativního aktivistu Charlieho Kirka jeho bronzovou sochu. Ceremoniál doprovázely střety jeho příznivců s odpůrci. Kirkovi ve...

11. září 2026  10:42

Sobota přinese podzimní ráno. Mapa ukazuje, kde v Česku bude jen pět stupňů

Teploty v sobotu 12. září ráno klesnou až k pěti stupňům Celsia.

Do Česka přišlo citelné ochlazení a největší zasáhne část severní Moravy a Slezska. Páteční teploty tam zůstanou stejné od rána po celý den a v sobotu ráno se udrží jen pár stupňů nad nulou.

11. září 2026  10:23

Počet obyvatel Česka mírně klesl, nepomohla ani migrace. Svateb ale přibývá

ilustrační snímek

Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo o 12 200, ke konci června jich tak v zemi žilo 10,904 milionu. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala...

11. září 2026  10:05

„Hodně mluví, ale nic nedělá.“ Sedm z deseti Evropanů vnímá EU negativně

Premium
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady António...

Zní to jako zničující obžaloba unijních politiků. Studie provedená respektovaným think tankem Evropská rada pro zahraniční vztahy (ECFR) přinesla znepokojující zjištění. Sedm z deseti Evropanů vnímá...

11. září 2026

Electro swing, rapující Milouš a Stárková jako teta Kateřina. Je tu muzikál Saturnin

Jan Krafka, Zbigniew Kalina, Kateřina Marie Fialová, Erika Stárková, William...

Divadlo Hybernia uvede v sobotu první muzikálové zpracování nejslavnějšího románu spisovatele Zdeňka Jirotky Saturnin. Tvůrci slibují hudbou nadupanou barevnou show s chytlavými tóny, která se vedle...

11. září 2026  9:50

USA si připomínají 11. září. Trump bude u Pentagonu, v New Yorku nemůže řečnit

Američané si připomínají 25. výročí teroristických útoků z 11. září. (10. září...

Spojené státy si v pátek připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Americký prezident...

11. září 2026  9:49

Posílal si luxusní zboží do boxů, pak je vybíral bez placení. Škoda je dva miliony

ilustrační snímek

Českobudějovičtí kriminalisté obvinili pětadvacetiletého muže, který si nechával posílat do výdejních boxů nejen v Jihočeském kraji drahou elektroniku. Schránky vybíral bez placení, kdy využil toho,...

11. září 2026  9:19

Jsou chvíle, kdy mi hrozí mrtvice a infarkt zároveň. Padevět o kandidatuře do Senátu

Premium
Spisovatel. Jiří Padevět je autorem knih o českých dějinách. V roce 2014...

Jiří Padevět kandidaturu v senátních volbách zvažoval již před šesti lety, teď proti němu stojí osm protikandidátů. „Strašně bych se chtěl zapojit do přípravy nového zákona o obecní policii,“...

11. září 2026  9:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zběsilý útěk na Západ. Před 75 lety vlak z Chebu prorazil závoru a přejel do Německa

Premium
Vlak svobody. Československá lokomotiva s rudou hvězdou v západním Německu. K...

Lokomotiva s ohlušujícím hukotem nabírá rychlost, ačkoli se blíží na konečnou. Místo rutinního zastavení vlak prolétá ašským nádražím rychlostí téměř 70 kilometrů v hodině. Pak proráží dřevěnou...

11. září 2026

Připomínali masakr na náměstí Nebeského klidu, soud v Hongkongu je poslal za mříže

Medina Chow Lau Wah-chunová (vpravo), matka odsouzené aktivistky Chow...

Čínský soud v Hongkongu v pátek vynesl tresty v rozpětí pět až sedm let vězení pro tři aktivisty, kteří řadu let organizovali vzpomínkové akce připomínající masakr na pekingském náměstí Tchien-an-men...

11. září 2026  8:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×