Střet Macinky a Clintonové rezonuje také v cizině, všimli si ho i na Fox News

„Myslím, že to, co dělá Trump v Americe, je reakcí na to, že v některých politických oblastech se zašlo příliš daleko, příliš daleko od běžných lidí, příliš daleko od reality,“ uvedl Macinka při panelové diskusi o stavu Západu, kde Clintonová kritizovala Trumpovu politiku vůči Evropě.
„Nesouhlasím s genderovou revolucí, s klimatickým alarmismem. Myslím, že jsou jen dvě pohlaví a zbytek je zřejmě sociální konstrukt,“ dodal ministr. Do řeči mu přitom skočila Clintonová, která vyjádřila nesouhlas.
Napjatá debata se dotkla také migrace. Clintonová připustila, že situace ve Spojených státech zašla příliš daleko a vyžaduje řešení, zároveň však zdůraznila nutnost humánního přístupu a zabezpečených hranic.
Neshodli se na EU ani Trumpovi. Macinka se přel se Sikorským a Clintonovou
Výměna názorů podle Fox News, která má silnou diváckou základnu zejména mezi republikánskými a pravicově smýšlejícími voliči, ilustrovala hluboké rozdíly v pohledu na směřování Spojených států i širšího Západu.
Macinka se přel také se Sikorským
S Macinkou na téma rozkolu na Západě hovořili kromě Clintonové také polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, bulharský politolog Ivan Krastev a maďarský politolog Gladden Pappin.
Macinka během diskuse rovněž uvedl, že podle něj je Západ rozdělený, na jedné straně stojí konzervatismus a na druhé progresivismus, „který odmítá tradice a přináší umělé koncepty sociálního inženýrství“. Dodal, že on sám se považuje za konzervativního politika.
Mnichovský trapas, truhlík z okresního přeboru. Opozice cupuje Macinkův výstup
Český ministr zahraničí se v debatě několikrát názorově střetl také se Sikorským. Neshodli se mimo jiné právě v pohledu na konzervatismus a progresivismus a jejich roli, ale třeba ani v tématu demokratické legitimity některých institucí Evropské unie. Zatímco podle Macinky není třeba Evropská komise dostatečně demokratická, Sikorski tvrdil opak.