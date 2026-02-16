Střet Macinky a Clintonové rezonuje také v cizině, všimli si ho i na Fox News

Autor: ,
  9:39aktualizováno  10:30
Americká konzervativní stanice Fox News si všimla ostré výměny názorů mezi bývalou americkou demokratickou ministryní zahraničí Hillary Clintonovou a českým ministrem zahraničí Petrem Macinkou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Stanice uvedla, že Clintonová Macinku přerušovala a zpochybňovala jeho argumenty, když označil kroky Trumpovy vlády za reakci na politiku, která se podle něj vzdálila běžným občanům.

„Myslím, že to, co dělá Trump v Americe, je reakcí na to, že v některých politických oblastech se zašlo příliš daleko, příliš daleko od běžných lidí, příliš daleko od reality,“ uvedl Macinka při panelové diskusi o stavu Západu, kde Clintonová kritizovala Trumpovu politiku vůči Evropě.

Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s prezidentem Petrem Pavlem. (27. ledna 2026)
Syn amerického prezidenta Donalda Trumpa Barron (20. ledna 2025)
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v Sejmu (19. listopadu 2025)
Macinka se v Mnichově přel se Sikorskim i Clintonovou
20 fotografií

„Nesouhlasím s genderovou revolucí, s klimatickým alarmismem. Myslím, že jsou jen dvě pohlaví a zbytek je zřejmě sociální konstrukt,“ dodal ministr. Do řeči mu přitom skočila Clintonová, která vyjádřila nesouhlas.

Napjatá debata se dotkla také migrace. Clintonová připustila, že situace ve Spojených státech zašla příliš daleko a vyžaduje řešení, zároveň však zdůraznila nutnost humánního přístupu a zabezpečených hranic.

Neshodli se na EU ani Trumpovi. Macinka se přel se Sikorským a Clintonovou

Výměna názorů podle Fox News, která má silnou diváckou základnu zejména mezi republikánskými a pravicově smýšlejícími voliči, ilustrovala hluboké rozdíly v pohledu na směřování Spojených států i širšího Západu.

Macinka se přel také se Sikorským

S Macinkou na téma rozkolu na Západě hovořili kromě Clintonové také polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, bulharský politolog Ivan Krastev a maďarský politolog Gladden Pappin.

Macinka během diskuse rovněž uvedl, že podle něj je Západ rozdělený, na jedné straně stojí konzervatismus a na druhé progresivismus, „který odmítá tradice a přináší umělé koncepty sociálního inženýrství“. Dodal, že on sám se považuje za konzervativního politika.

Mnichovský trapas, truhlík z okresního přeboru. Opozice cupuje Macinkův výstup

Český ministr zahraničí se v debatě několikrát názorově střetl také se Sikorským. Neshodli se mimo jiné právě v pohledu na konzervatismus a progresivismus a jejich roli, ale třeba ani v tématu demokratické legitimity některých institucí Evropské unie. Zatímco podle Macinky není třeba Evropská komise dostatečně demokratická, Sikorski tvrdil opak.

Vstoupit do diskuse (73 příspěvků)

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

AfD uspořádá sjezd přesně sto let po NSDAP, kritiku odmítá

Alternativa pro Německo (AfD). (22. února 2025)

Strana Alternativa pro Německo (AfD) čelí ostré kritice kvůli výběru termínu konání svého sjezdu. V durynské metropoli Erfurtu by se měli delegáti strany, kterou úřady označily za prokazatelně...

16. února 2026  10:34

Střet Macinky a Clintonové rezonuje také v cizině, všimli si ho i na Fox News

Macinka se v Mnichově přel se Sikorskim i Clintonovou

Americká konzervativní stanice Fox News si všimla ostré výměny názorů mezi bývalou americkou demokratickou ministryní zahraničí Hillary Clintonovou a českým ministrem zahraničí Petrem Macinkou na...

16. února 2026  9:39,  aktualizováno  10:30

Do motorestu si zloděj přijel pro nářadí, vypůjčené auto jím napěchoval po střechu

Vypůjčenou Škodu Octavia ukradeným nářadím zloděj naložil až po střechu.

Až po střechu napěchoval vypůjčenou octavii ukradeným nářadím sedmatřicetiletý zloděj. Dojel si pro něj k motorestu na 139. kilometr D1 ve směru na Brno. Provozovna se momentálně rekonstruuje. Zloděj...

16. února 2026  10:14

Vláda projedná nařízení o podmínkách pobytu Ukrajinců, SPD ho nepodpoří

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Podmínky získání zvláštního dlouhodobého pobytu pro uprchlíky, kteří do Česka utekli před válkou na Ukrajině, projedná vláda Andreje Babiše. Mají být stejné jako loni za předchozího kabinetu....

16. února 2026  6:13,  aktualizováno  10:13

Čtrnáctiletý lyžař po pádu prolétl ochrannou sítí, zranila se i mladá snowboardistka

Pro zraněnou šestnáctiletou snowboardistku přiletěl na Klínovec záchranářský...

Dvě vážná zranění řešili v neděli záchranáři Horské služby Krušné hory ve středisku Boží Dar – Neklid. Jen několik minut po sobě zde měli nehodu devatenáctiletá snowboardistka a teprve čtrnáctiletý...

16. února 2026  9:38,  aktualizováno  10:09

Motoristé ukáží náhradníka do vlády za Turka. Okamura řekl, že to je dobře

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okramura při příchodu na koaliční jednání.

Premiér Andrej Babiš představí nového kandidáta na post ministra životního prostředí za Motoristy sobě místo poslance Filipa Turka. „Motoristé si to vyhodnotili tak, že by bylo dobré, aby byl co...

16. února 2026  10:02

Pokusy o korupci byly, kritika muniční iniciativy je ale neoprávněná, řekl Pavel

Návštěva prezidenta Petra a Pavla v Olomouckém kraji.

Muniční iniciativa zajistila od svého vzniku podle prezidenta Petra Pavla asi 4,4 milionu kusů velkorážní munice pro Ukrajinu. Česko podle něj k projektu přistupovalo od počátku s maximální mírou...

16. února 2026  10:01

Sinolog: Likvidace generála ukazuje na boj o moc v Pekingu. Mladí pochybují o straně

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je sinolog David Gardáš.

Odvolání jednoho z nejvýše postavených čínských generálů podle sinologa Davida Gardáše z projektu Synopsis naznačuje napětí mezi špičkami komunistické strany. V Rozstřelu iDNES.cz uvedl, že čistky v...

16. února 2026

Největší útok, jaký ruská oblast zažila. Ukrajinci ponořili Brjansk do tmy

Sledujeme online
Údery ukrajinských dronů zanechaly část města Brjansk bez elektřiny a tepla....

Ukrajinská armáda v neděli podnikla na západoruskou Brjanskou oblast nejrozsáhlejší dronový útok, jaký některý z ruských regionů zažil během jediného dne od začátku ruské invaze do sousední země v...

16. února 2026  9:15,  aktualizováno  9:55

Jako setkání se starými přáteli. Do pražské O2 areny přijede v dubnu Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti vystoupil 6. března 2023 v pražské O2 areně

Italský zpěvák Eros Ramazzotti přijede 10. dubna v rámci turné Una Storia Importante do pražské O2 areny. Kromě novějších písní zazpívá samozřejmě i své starší hity a chybět nebudou ani typicky...

16. února 2026  9:50

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Lovci pedofilů nachytali i policistu. Za svádění nezletilé k sexu čelí stíhání

Policistovi Jaroslavovi samozvaní lovci sebrali telefon, který jim odemkl. Na...

Generální inspekce bezpečnostních sborů navrhla obžalovat policistu, který na internetu při kontaktu s domnělou čtrnáctiletou dívkou tuto nezletilou sváděl k sexu. Případem lovců pedofilů se v...

16. února 2026  9:39

Hromadná nehoda uzavřela D8 u Prahy. Srazilo se tam jedenáct aut

Hromadná nehoda uzavřela dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem. (16. února 2026)

Dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem v pondělí ráno uzavřela hromadná nehoda několika nákladních a osobních aut. Jeden člověk byl zraněn, policie odklání dopravu přes Zdiby.

16. února 2026  7:47,  aktualizováno  9:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.