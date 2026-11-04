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Volební místnosti se začaly zavírat v Indianě a Kentucky v úterý 18:00 místního času (00:00 SEČ). Na Floridě, v Georgii, Jižní Karolíně, Vermontu, Virginii a New Hampshiru se uzavřely o hodinu později. Ve všech případech jde o „bezpečné“ státy. Stanice BBC jako první potvrdila zvolení demokratického senátora za Virginii.
Většina volebních místností zůstane otevřena ještě několik hodin, jelikož hlasování postupně končí od východu na západ podle časových pásem.
Volby do Kongresu – výsledky přehledně na iDNES.cz
Volby jsou označované za referendum o Trumpovi, který má ještě více než dva roky do skončení druhého mandátu. Republikánský prezident voličům vzkázal, aby k volbám přistupovali tak, jako by byl sám na hlasovacím lístku.
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Trumpovi republikáni zatím mají v Kongresu většinu, průzkumy však ukazují, že by demokraté měli ovládnout dolní komoru Kongresu a mají šanci získat i Senát.
V dolní komoře mají teď republikáni většinu 218 ku 214 a v Senátu 53 ku 47. Sněmovna reprezentantů má celkem 435 křesel, dvě jsou však neobsazená a jeden kongresman je nezávislý.
Odhady výsledků voleb do Sněmovny reprezentantů:
Demokraté mají šanci nově získat senátory v dosud „nepravděpodobných“ státech, jako je Texas, Kansas nebo Aljaška. Současně ale musí uhájit senátorská křesla v Georgii či Michiganu.
V Michiganu jde o jeden z nejsledovanějších střetů celých voleb. Za Demokratickou stranu tu kandiduje Abdul El-Sayed, který patří k jejímu progresivnímu křídlu. Chce prosazovat zdravotní péči pro všechny nebo zastavení pomoci Izraeli.
Odhady výsledků voleb do Senátu:
Trump dnes v rozhovoru se stanicí Fox News patrně ve vzkazu některým nespokojeným voličům uvedl, že Spojené státy na konci roku přestanou poskytovat dříve slíbenou každoroční vojenskou pomoc Izraeli ve výši 3,8 miliardy dolarů (přibližně 82,7 miliardy Kč). Podle agentury Reuters ale není jasné, jak to prezident udělá vzhledem k zákonu z roku 2020, který výši pomoci stanoví.
Historie většin v komorách Kongresu USA: