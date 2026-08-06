Bývalý moderátor televize Fox News a Trumpův někdejší spojenec v červnu prohlásil, že končí s podporou Republikánské strany a nebude ji volit. Carlson mimo jiné kritizuje rozhodnutí republikánského prezidenta vstoupit do války s Íránem či vztah Spojených států s Izraelem.
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Minulý měsíc Carlson přislíbil, že „pomůže vybudovat třetí stranu“. Spekulace o jeho záměru začaly sílit poté, co o víkendu ve svém domě v Maine přivítal republikány, kteří se s Trumpem rovněž rozkmotřili, včetně někdejší kongresmanky z Georgie Marjorie Taylorové Greeneové a kongresmana z Kentucky Thomase Massieho. Ti ho během návštěvy vyzvali, aby v roce 2028 kandidoval na prezidenta.
Carlson založení nové strany ani svou možnou kandidaturu zatím neoznámil. Místo toho představil manifest jako základ „toho, co bude následovat“, tedy nového politického řádu, který by podle něj mohl „nabýt nejrůznějších podob“, píše web Axios.
Základem by podle prominentního komentátora měla být sdílená vize toho, v jakou zemi by se Spojené státy měly proměnit, což shrnul v deseti bodech. USA by podle něj například měly být spravedlivé. Stejná pravidla by měla platit pro prezidenty, federální agenty i elity, mezi než se řadil finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein.
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Druhý bod manifestu se zabývá svrchovaností. Carlson tvrdí, že USA k válce s Íránem dotlačil Izrael prostřednictvím „úplatků, hrozeb nebo obojího“. Konzervativec rovněž označil zahraniční lobbování, vliv korporací na vládu a vysoké úroky z dluhu za „formy otroctví“.
V dalších bodech uvedl, že USA by měly být produktivní, krásné, zdravé, upřímné, optimistické, moudré, slušné a jednotné.
Bílý dům Carlsona a jeho spojence označil za „trapnou skupinu ufňukaných přeběhlíků, kteří zásadně přeceňují svůj vliv a relevanci“, a Trumpa vyzdvihl jako „nezpochybnitelného lídra“ Republikánské strany.