Černoch zachránil pravicového extremistu před útočníky z řad demonstrantů

Devětačtyřicetiletého Hutchinsona fotografové v sobotu zachytili, jak si přes rameno přehodil muže zraněného při šarvátce mezi dvěma opozičními skupinami demonstrantů v okolí londýnského nádraží Waterloo. Na sociálních sítích si Hutchinson okamžitě vysloužil označení za hrdinu.

Hutchinson muže společně s přáteli chránil před rozběsněným davem vlastním tělem, přestože chráněnec podle listu The Times patřil ke skupině krajně pravicových demonstrantů. „Jsme starší generace. Víme, jak se bude příběh vyprávět, pokud dojde k prolití jediné kapky krve,“ popsal Hutchinson.

Podle něj muž skončil uprostřed demonstrantů proti rasismu, kde dostal několik kopanců. „Někteří mladí demonstranti se na místě dostali do sporu s Ligou na obranu Anglie a potom tam vznikla panika,“ uvedl Hutchinson, který se živí jako osobní trenér a ve volných chvílích si přivydělává prací osobního strážce.

Krajně pravicová Liga na obranu Anglie (EDL) je protiislamistická skupina, jejíž účast na demonstracích často končí konfrontací s jejími odpůrci a zatýkáním účastníků policí. Ačkoli se uskupení oficiálně nehlásí k fašistické či nacistické ideologii, někteří její vůdci dříve v takových organizacích působili.

Přinesl jsem ho policistům, říká Hutchinson

Hutchinson uvedl, že jeho intervence byla v kontrastu s nečinností policistů zapojených do smrti Afroameričana George Floyda. „Pokud by ostatní tři policisté, kteří tam jen stáli a koukali na Floydovu vraždu, svého kolegu zastavili, mohl být dnes naživu,“ řekl Hutchinson listu The Guardian.

„Moji přátelé se vrhli do davu, postavili se kolem toho muže a chránili ho. Já jsem ho popadl a přinesl jsem ho před nedaleko stojící kordon policie. Poděkovali mi. Udělal jsem to zcela instinktivně,“ líčil Hutchinson.

Podle The Times se krajní pravice v sobotu dostavila také na další demonstrace za práva černochů v Británii. Řadu z nich fotografové zachytili při ukazování gesta bílých nacionalistů, napodobování opic, nebo při dělení nacistického pozdravu „Heil Hitler“, v češtině „Sláva Hitlerovi“.

Hutchinson, otec dvou dětí z Croydonu, popsal, že dnešní generace není vůči rasismu tak tolerantní jako ta jeho. „Chtějí rovné příležitosti. Myslím, že to začíná odshora. Každý musí udělat trochu pro to, aby vyrovnal podmínky hry a dostat více černých lidí do vyšších pozic a zasedacích místností,“ prohlásil.

Demonstrace se stovkami i tisíci účastníků se konaly i mimo britskou metropoli. Média popisovala vypjaté konfrontace mezi davy opačně smýšlejících demonstrantů v Bristolu, Newscastlu i Brightonu, ovšem tamní protesty se podle všeho obešly bez násilností.



Demonstraci krajní pravice v Londýně provázejí násilnosti: