Trump přijme „brazilského Trumpa“, spolu chtějí dobýt Venezuelu i vesmír

Jak Trump, tak Bolsonaro čelili obviněním z rasismu, misogynie i z toho, že jdou na ruku velkým podnikatelům. Bývalý voják Bolsonaro hned první den v úřadu prezidenta povolil další kácení amazonského deštného pralesa, což se považuje za vítězství těžařské lobby.

Ve Washingtonu se scházejí „hlavní narušitelé západní hemisféry,“ napsala agentura Bloomberg. Schůzka má „upevnit konzervativní alianci,“ uvedla německá stanice Deutsche Welle. Podle ní protestovali proti návštěvě Bolsonara američtí i brazilští aktivisté.

Trump s Bolsonarem vyvíjejí tlak na odstranění venezuelského socialistického režimu autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Bolsonaro v brazilské metropoli uvítal 28. února vůdce venezuelské opozice Juana Guaidóa.

Američané by si přáli, aby jako oni i Brazilci uvalili na Venezuelu ekonomické sankce. Serveru The Intercept to řekl odborník na mezinárodní vztahy Matias Spektor.

Bolsonaro by si rád z Washingtonu odvezl podpis dohody umožňující, že Američané budou vysílat do vesmíru své satelity a rakety z brazilské vojenské základny Alcantara. O tu už projevily zájem americké firmy SpaceX a Boeing, řekl loni brazilský ministr obrany Raul Jungmann.



Brazílie chce na schůzce získat podporu pro svou snahu o vstup do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ta v současnosti sdružuje 36 ekonomicky nejvýznamnějších demokratických států světa včetně Česka. Z Latinské Ameriky jsou jejími členy Chile a Mexiko.

Brazílie by mohla zrušit vízovou povinnost pro návštěvníky z USA. Ty ale patrně stejnou mincí neoplatí, míní Bloomberg.

Brazílie a USA si i konkurují, například ve vývozu sojových bobů. Brazílie byla jejich hlavním dodavatelem do Evropské unie, na konci loňského roku ji ale vystřídaly USA. EU se totiž v červenci zavázala, že začne nakupovat více americké sóji, aby Trump neuvalil cla na dovoz aut z EU do USA.

Spojené státy se zdráhají znovuotevřít svůj trh pro brazilské hovězí maso. Současně ale Brazílii udělily výjimku z cel na dovoz oceli. Její importované množství však omezují vyjednanou kvótou.

Bolsonaro nastoupil do čela největší latinskoamerické země v lednu. Návštěva USA je jeho druhou prezidentskou zahraniční cestou. Před tím zavítal na lednové Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu. Na konci března zamíří do Chile a Izraele.

Bolsonaro zveřejnil nedávno na Twitteru video s polonahým účastníkem tradičního brazilského karnevalu, který si nechal močit na hlavu. Prezident tak chtěl doložit a pranýřovat, v jaké nechutnosti se masové pouliční slavnosti zvrhávají. Sám si ale vysloužil kritiku za šíření obscénností a zneužívání izolovaného incidentu k démonizaci celého karnevalu, jehož mnozí účastníci vyjadřovali s hlavou státu nesouhlas.