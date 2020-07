Roušky nařizují další státy USA, Brazílie hlásí přes dva miliony nakažených

Nově budou opatření o zakrývání obličeje na veřejných místech vyžadovat americké státy Arkansas a Colorado. Pravidla se ale v jednotlivých státech USA liší. Například v Arkansasu mají lidé mít zakrytá ústa a nos, kdykoli budou ve společnosti lidí z jiné domácnosti a zároveň nebude možné udržovat bezpečnostní rozestupy. V Coloradu budou od pátku roušky povinné ve veřejných krytých prostorách, oznámil guvernér Jared Polis.

Během posledních 24 hodin zaznamenali v USA přírůstek 75 255 případů koronavirové nákazy, uvedla s odvoláním na vlastní statistiky agentura Reuters. Jedná se o nejvyšší denní bilance od začátku pandemie. Rekordní denní přírůstek přes 15 tisíc nakažených ve čtvrtek oznámila Florida, která je v posledních týdnech epicentrem nákazy v zemi.

V posledních dnech v USA podobných opatření rychle přibývá, ve středu přišli s vlastními nařízeními guvernéři Alabamy a Montany. Jinde mají věc v režii okresy či města, v soukromé sféře zavádí povinné roušky také velcí prodejci jako Walmart, Best Buy nebo Kroger.

Před pár dny se poprvé s rouškou objevil i americký prezident Donald Trump při sobotní návštěvě nemocnice Waltera Reeda na předměstí Washingtonu.



Guvernér Georgie pozastavil povinné nošení roušek

Jedním ze států, který zatím v tomto směru nemá plošné opatření, je Georgia, která se podobně jako další oblasti na jihovýchodě USA v posledních týdnech potýká s přívalem nových nákaz. Místní guvernér Brian Kemp dokonce ve středu večer vydal dekret, který pozastavuje platnost veškerých lokálních regulací požadujících nošení „pokrývek obličeje, roušek, obličejových štítů či jakýchkoli jiných osobních ochranných pomůcek“.



„Máme to oficiálně potvrzené. Guvernéru Kempovi na nás ani trochu nezáleží,“ reagoval starosta města Savannah Van Johnson, který povinné zahalování zavedl na začátku měsíce. Guvernérův dekret nicméně uvádí, že obyvatelům Georgie se nošení roušek „silně doporučuje“. Kemp ovšem naznačil, že nařizovat jej by bylo příliš přísné.

Roušky při pohybu na veřejnosti už delší dobu doporučuje americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí a průzkumy veřejného mínění naznačují, že v americké populaci má jejich používání většinovou podporu. Nadále se však objevují i zprávy o konfliktech mezi jejich zastánci a odpůrci.



Policie ve floridském okrese Palm Beach County dnes informovala, že neznámý muž bez roušky tam o víkendu v obchodě vytáhl pistoli na jiného nakupujícího, který roušku měl, přičemž jádrem sporu bylo zřejmě právě nošení ochranných pomůcek. Konfrontace se nakonec obešla bez násilí, uvedla agentura AP. Ve státě Michigan ovšem tento týden po podobném konfliktu jeden muž skončil v nemocnici, zatímco druhého zastřelila policie.

Brazílie je druhou nejpostiženější zemí

Počet lidí, kteří se v Brazílii nakazili koronavirem, ve čtvrtek přesáhl dva miliony. Za poslední den v zemi přibylo 45 403 infikovaných a 1 322 mrtvých s nemocí covid-19, informovala s odvoláním na zdravotnické úřady agentura Reuters.



Celkový počet infikovaných v jihoamerické zemi s 210 miliony obyvatel vzrostl k dnešnímu dni na 2 012 151, na 76 688 pacientů po komplikacích souvisejících s covidem-19 zemřelo.

Brazílie je co do počtu infikovaných i zemřelých po USA druhou pandemií nejhůře zasaženou zemí na světě. Skutečný počet infekcí i úmrtí v zemi je přitom pravděpodobně ještě mnohem vyšší než udávají oficiální statistiky, domnívají se odborníci, a to kvůli nedostatečnému testování.

Mezi nakaženými je i prezident země Jair Bolsonaro. Ve středu novinářům potvrdil, že měl znovu pozitivní test na koronavirus. Nákaza u něj byla poprvé prokázána již minulý týden. V minulosti přitom závažnost epidemie opakovaně zlehčoval.

Indie překonala milion nakažených, je třetí

Počet nakažených koronavirem v Indii přesáhl jeden milion. Asijská země je po Spojených státech a Brazílii třetím státem, který tuto hranici překonal. S odvoláním na indické ministerstvo zdravotnictví o tom dnes informovaly agentury.

Za posledních 24 hodin se počet odhalených případů koronavirové infekce v Indii zvýšil o 34 956 na celkových 1 003 832. V důsledku komplikací souvisejících s nemocí covid-19 zde zemřelo 25 602 lidí. Jen za poslední den bylo zaznamenáno 687 úmrtí, což je podle agentury AP rekord.

Smutný milník překonala země v době, kdy několik indických států zavádí karanténu nad lokálními ohnisky nákazy. Místní samospráva se naopak často snaží za každou cenu bránit uzavírání ekonomiky. Mnohé nemocnice po celé zemi jsou kvůli přívalu nově onemocnělých na hraně svých kapacit.

Tři svazové státy - Maháráštra, Dillí a Tamilnádu - se zatím postaraly o více než polovinu všech případů nákazy v zemi. Infekce se ale začíná šířit i po rozlehlém indickém venkově, kde je dostupnost zdravotní péče horší a který je obecně na příchod pandemie hůře připraven.

„Zrychlování růstů nových případů zůstává v příštích dnech hlavní výzvou pro Indii,“ řekl ředitel zdravotního institutu HGHI Ašiš Džha s tím, že velká většina nakažených zůstává ze strany úřadů nepodchycena.