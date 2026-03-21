Klidný mozek. Kdo je muž, který navrhuje Trumpovi, jak postupovat v Íránu

Autor:
  11:50
Když se v létě 2024 Rudé moře stalo jednou z nejnebezpečnějších námořních tras světa, viceadmirál Brad Cooper se rozhodl situaci poznat přímo na místě. Dnes už jako jeden z velitelů americké armády stojí v čele americko-izraelské operace proti Íránu, která se rychle rozšiřuje po celém regionu.
Americký ministr obrany Pete Hegseth a admirál Brad Cooper pořádají tiskovou konferenci v Centrálním velitelství USA. (6. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Admirál Brad Cooper během pohřbu izraelského rukojmího Omera Neutry v Tel...
Generál Michael Erik Kurilla během slyšením v americkém Senátu (8. února 2022)
63 fotografií

V době, kdy jemenské hnutí Húsíů stupňovalo útoky na obchodní lodě a mezinárodní doprava se kvůli hrozbě v Rudém moři začala přesouvat na mnohem delší trasu kolem Afriky, se Cooper rozhodl nespoléhat jen na hlášení podřízených a vyrazil do terénu osobně.

V srpnu 2024 už měli povstalci na kontě dvě potopené lodě i několik mrtvých námořníků a ani americké a britské údery je od dalších akcí neodradily. Cooper, tehdy dvojka amerického Centrálního velení, se proto nalodil s jednotkami v oblasti. Vstoupil tím tak do prostředí, kde se najednou jako řadový člen musel podřídit výrazně mladším důstojníkům, popisuje americká stanice CNN.

První týden války s Íránem stál USA přes 238 miliard korun, téměř polovina šla na munici

Dnes je situace nesrovnatelně jiná. Cooper už jako admirál stojí v čele Regionálního velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) a vede společné americko-izraelské válečné úsilí proti Íránu. Den předtím, než prezident Donald Trump 28. února vydal pokyn k zahájení operace, předložil mu Cooper v Bílém domě přehled vojenských možností. Jenže s tím, jak se konflikt rozlévá po regionu, zůstává stále méně zřejmé, jak by měl vypadat jeho konec. Přestože Trump poslední dny hlásí, že se blíží.

Na Coopera tak dopadá podobná zátěž, jaké v minulosti čelili velitelé CENTCOM Norman Schwarzkopf nebo David Petraeus během předchozích amerických válek na Blízkém východě. Vedle očekávání rozhodného vojenského výsledku má navíc uskutečňovat plán proti Íránu, který v Pentagonu v různých podobách existoval už řadu let. Předchozí prezidenti se jej ale nakonec rozhodli nespustit, mimo jiné právě kvůli následkům, které se nyní začínají naplňovat.

Jako nejlepší příklad slouží napětí v Hormuzském průlivu, který představuje životně důležitou přepravní trasu mezi Íránem a Ománem. Prochází jí zhruba pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu a není proto divu, že cena ropy na světových trzích stoupá.

Útok proti Íránu

Katarská armáda zneškodnila íránské rakety letící nad Dauhá. (18. března 2026)
Izraelský útok na budovu v libanonském Bejrútu. (18. března 2026)
Donald Trump (16. března 2026)
Na letišti v Dubaji došlo k přerušení letového provozu kvůli nárazu dronu do palivové nádrže. (16. března 2026)
315 fotografií

Lidé, kteří s Cooperem úzce spolupracovali, nicméně tvrdí, že jej na současnou roli nepřipravily jen operační zkušenosti, ale také cit pro politiku. Ten si osvojil jak v nestabilním prostředí Blízkého východu, tak ve washingtonských mocenských kruzích. Výpovědi současných i bývalých důstojníků, pracovníků ministerstva obrany, zákonodárců i kongresových poradců vykreslují Coopera jako velitele, který se během více než třiceti let služby naučil jednat jak s Kongresem, jenž kontroluje rozpočty, tak se spojenci v regionu.

Minulý měsíc se spolu s Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem a americkým zmocněncem pro Blízký východ Stevem Witkoffem účastnil nepřímých rozhovorů s Íránem v Ománu. Už následující den navíc oba na Cooperovo pozvání navštívili letadlovou loď USS Abraham Lincoln.

Protipól svého předchůdce

Od srpna 2025, tedy dva měsíce po amerických úderech na íránská jaderná zařízení, je Cooper druhým admirálem námořnictva v čele CENTCOM. Zatímco jeho předchůdce, armádní generál Michael „Erik“ Kurilla měl výraznou, místy až drsnou osobnost a raději působil spíše v zákulisí, Cooper se podle nich cítí jistěji na veřejnosti.

Kurilla si v armádě vybudoval téměř legendární pověst, mimo jiné díky bojovým zkušenostem ze speciálních operací a nasazení v Iráku, kde byl několikrát postřelen, ale pokračoval v boji. Jeden z bývalých představitelů ministerstva obrany popsal jeho přítomnost slovy, že v místnosti s Kurillou nikdo nepochyboval, kdo velí. Současně ho označil za brilantního operátora.

Přezdívají mu Gorila. Zteč Íránu naplánoval generál, kterému Trump zobe z ruky

Cooper působí jinak. Je menší postavy, mluví klidněji a většinu kariéry strávil na palubách amerických válečných lodí. Přesto podle téhož zdroje rychleji pronikl do politické roviny funkce. Umí jednat s lidmi, podává jim ochotně ruku, dává najevo zájem a pamatuje si jména. I proto prý roli čtyřhvězdičkového velitele zvládá ve washingtonském prostředí obratněji než Kurilla.

Když se ten chystal odejít do výslužby, měl podle bývalého činitele přímo u Trumpa prosazovat právě Coopera jako svého nástupce, a to navzdory dalším zvažovaným jménům. Prezident, který si Kurilly vážil, dal na jeho doporučení.

Izraelci si spolupráci pochvalují

Po útoku Hamásu na Izrael ze 7. října 2023 spolu Kurilla a Cooper úzce spolupracovali během války v Gaze. Někdejší koordinátor Bílého domu pro Blízký východ a severní Afriku Brett McGurk je označil za výjimečně silný tandem v jednom z nejtěžších období, jaké region zažil. Podle McGurka se skutečný rozsah tehdejší krize teprve jednou plně ukáže: Írán tehdy otevíral nové fronty napříč Blízkým východem a útočil na americký personál v Iráku, Sýrii, Jordánsku i na lodě v Rudém moři. Tedy v podstatě podobné dění jako nyní.

Když Írán v dubnu 2024 poprvé proti Izraeli vypustil balistické střely a drony, Kurilla začal po Blízkém východě budovat regionální síť protivzdušné a protiraketové obrany, a to i mezi státy, které s Izraelem neměly diplomatické vztahy. Po svém povýšení do čela CENTCOM loni v srpnu Cooper na tuto práci navázal a podle oslovených představitelů vazby dále prohloubil.

Velká íránská improvizace. Šachista amatér Trump se lapil do izraelské pasti

Izraelský vojenský zdroj uvedl, že po loňských americko-izraelských operacích proti Íránu provedl Cooper vlastní vyhodnocení, přičemž zůstával v kontaktu s Kurillou. Obě země tak podle něj začaly detailněji rozpracovávat, jak by v případě další eskalace spolupracovaly a koordinovaly postup, včetně sdílení zkušeností a prověřování různých regionálních scénářů.

Právě tyto přípravy pak vytvořily podmínky pro společný americko-izraelský útok na Írán v minulém měsíci. Jak podotkl jeden z izraelských činitelů, zásadní bylo, že se nezměnil základní duch spolupráce a nový velitel pokračoval v linii, kterou nastavil jeho předchůdce.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Ale copak, Donalde, pomoc nepřichází? Kreslíři si utahují z Trumpových potíží

Donald Trump (17. března 2026)

Americký prezident Donald Trump už si naštval prakticky všechny své spojence. A teď se mu to vrací. Kreslíři v USA i ve světě si všímají, jak ostatní členy NATO opakovaně a značně neurvale žádal o...

Zemřel Nicholas Brendon z kultovního seriálu Buffy, přemožitelka upírů

Nicholas Brendon

Ve věku 54 let zemřel americký herec Nicholas Brendon známý díky hlavní roli v kultovním televizním seriálu Buffy, přemožitelka upírů. Potvrdila to rodina herce, která dodala, že zemřel ve spánku...

21. března 2026  11:57

Na Letné vrcholí přípravy na demonstraci. Milion chvilek očekává 400 tisíc lidí

Přímý přenos
Na pražské Letenské pláni se v sobotu od 15 hodin koná shromáždění, které...

Na pražské Letenské pláni se v sobotu od 15 hodin koná shromáždění, které pořádá spolek Milion Chvilek pro demokracii. Organizátoři očekávají, že na protivládní demonstraci s názvem Nenecháme si...

21. března 2026  7:34,  aktualizováno  11:54

USA a Izrael udeřily na jaderný areál v Natanzu, tvrdí Írán. Radiace neuniká

Opevňování jaderného areálu v íránském Natanzu na snímku z 10. února 2026

USA a Izrael vojensky v sobotu ráno zasáhly zařízení na obohacování uranu v Natanzu, tvrdí to íránská polostátní agentura Tasnim. K úniku radioaktivity nedošlo a obyvatelé v okolí zařízení nejsou...

21. března 2026  10:35,  aktualizováno  11:50

Lidé museli utéct z Ikey na Černém Mostě, dělníci omylem spustili požární hlásič

K obchodnímu domu Ikea v Praze na Černém Mostě vyjížděli hasiči kvůli spuštění...

K obchodnímu domu Ikea u nákupního centra Černý Most vyjížděli v sobotu dopoledne hasiči. Podle mluvčího pražské jednotky Miroslava Řezáče tam někdo omylem spustil při stavebních pracích čidlo u...

21. března 2026  10:24,  aktualizováno  10:59

Česko chce chránit Hormuzský průliv, přidaly se i další evropské země

Sledujeme online
Íránský ostrov Charg v Hormuzském průlivu se stal terčem útoku Američanů. (9....

Čtrnáct států včetně České republiky se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Země v...

21. března 2026  7:01,  aktualizováno  10:41

Musk podvedl investory Twitteru před jeho odkupem, rozhodl americký soud

Americký podnikatel Elon Musk (30. listopadu 2022)

Miliardář Elon Musk podvedl investory společnosti Twitter. Sociální síť hanil, aby ji mohl koupit za nižší cenu, než byla jeho původní nabídka za 44 miliard dolarů (931 miliard Kč), rozhodl v pátek...

21. března 2026  10:16

Důležitá je autentičnost, reaguje Žižka na otázku ohledně bizarností na Eurovizi

Daniel Žižka

Ještě začátkem roku jej znal jen málokdo, nyní už je docela v povědomí a v květnu se o něm bude mluvit dost a dost. Český zpěvák a herec Daniel Žižka nás letos bude reprezentovat na Eurovizi s písní...

21. března 2026  10:08

Tenerife zasypal sníh a řádí tam vítr. Úřady varují před narušením letecké dopravy

Španělský ostrov Tenerife vyhlásil stav nouze kvůli bouři Tereza (21. března...

Ostrov Tenerife v pátek vyhlásil stav nouze kvůli bouři Therese, která na španělské Kanárské ostrovy přinesla sníh a vítr dosahující rychlosti 120 kilometrů v hodině. Nepříznivé meteorologické...

21. března 2026  9:47

Výdaje na obranu lze zvýšit, vláda ale nechce, tvrdí experti

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Navýšení obranných výdajů až na pět procent HDP do roku 2035, jak se loni zavázali spojenci v Severoatlantické alianci (NATO), je ekonomicky realizovatelné, rozhodující je ale politická vůle. Shodují...

21. března 2026  9:27

Vodičkův svaz bojovníků se vrací na resort obrany, minulá vláda mu zrušila dotaci

Odhalení pomníku bývalému generálu a československému prezidentu Ludvíku...

Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu. České televizi to v pondělí řekl náměstek ministra obrany Radovan Vích z hnutí SPD. Minulá vláda přerušení spolupráce...

21. března 2026  8:20

Lovec kapsářů střeží Londýn. Pozná a točí zloděje v davu, záběry zhlédnou miliony

Premium
Přistěhoval se z Brazílie, živil se rozvozem jídla a ve volných chvílích...

Přistěhoval se z Brazílie, živil se rozvozem jídla a ve volných chvílích upozorňoval turisty na zloděje. Teď se tím Diego Galdino dobře živí. Záběry zlodějů prý předává policii, ale ta mu obvykle...

21. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.