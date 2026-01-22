Mrazivá předpověď se týká více než 160 milionu obyvatel. Rozsáhlé sněžení a ledový déšť způsobí vlna chladného vzduchu z Arktidy známého jako polární vír. Ten se vyskytuje v oblasti zemských pólů.
Bouře, sníh a mrazivý déšť se přelije přes střed USA až na severovýchod. O víkendu bude bouře zesilovat a z Oklahomy a severního Texasu se dostane do Severní Karolíny, Virginie a Marylandu. V neděli může sněžení pokračovat na severovýchodě země.
|
OBRAZEM: New York se dočkal největší sněhové nadílky za poslední roky
„Extrémní mrazy mohou způsobit výpadky elektřiny, poškození stromů, námrazu na silnicích a sníženou viditelnost,“ varuje americká Národní meteorologická služba.
Především v jižních oblastech může těžký led na padajících stromech způsobit poškození elektrického vedení. Část států tak vyhlásila krizový stav, mezi nimi například Severní Karolína nebo Texas. „Všechny obyvatele vyzývám, aby zůstali doma a nepoužívali silnice,“ apeloval guvernér Severní Karolíny Josh Stein. Krizový stav umožňuje mobilizovat a koordinovat zdroje pomoci a povolat národní gardu.
|
Východ USA čeká nejvíc sněhu za desítky let, Washington vyhlásil krizový stav
Kromě ledu a sněhu budou Ameriku sužovat i kruté mrazy. Na Středozápadě teploty klesnou až k -40 °C. Kvůli přetrvávajícímu chladu bude obtížné odklízet led a sníh, následky bouře tak mohou přetrvávat do příštího týdne.
Varování přichází dva týdny poté, co se přes východ USA přehnala silná sněhová bouře. Hlavní město Washington vyhlásilo krizový stav a zrušilo školní výuku.
Před rokem východ USA čelil podobnému počasí. Tehdy extrémní podmínky ovlivnily přes 70 milionů obyvatel.