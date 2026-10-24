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V zakouřené budově rozhodují metry. Vědci zkoumají, jak zachránit život hasičům

Tomáš Ratner
  15:00

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Budova NIST v americkém Boulderu (24. září 2026) | foto: Tomáš Ratner, iDNES.cz

Od našeho zpravodaje v USA - Když vám na mobilu vypadne hovor, prostě dotyčnému za deset minut zavoláte znovu. Když ale ztratí spojení nebo orientaci hasič uvnitř hořící budovy, může jít o život. V americkém NIST vyvíjejí technologie, jež pomohu záchranným složkám lépe komunikovat, určit přesnou polohu zasahujících a zmapovat nebezpečné prostory ještě před vstupem. Zásadní je předat informace člověku, který v zakouřené budově nemůže sledovat obrazovku.

„My jako běžní uživatelé chodíme s telefony a můžeme donekonečna klepat do obrazovek. Jenže záchranáři mají na rukou tlusté zásahové rukavice a často se plazí po zemi ve zcela zakouřeném prostředí. Ti nemohou ovládat dotykový displej,“ vysvětluje mi výzkumnice Brianna Huettelová z amerického Národního institutu standardů a technologie (NIST).

Právě tady, v coloradském Boulderu, sídlí laboratoř pro výzkum komunikace v oblasti veřejné bezpečnosti. Jedním z cílů místních inženýrů a vědců je přetavit výzkum ve výbavu, která pomůže hasičům, záchranářům a policistům v kritických momentech, kdy o přežití rozhodují sekundy.

V komerčním světě je trend všechny displeje postupně zvětšovat a rozšiřovat realitu, pro hasiče je někdy důležitý pravý opak. V pekle hořícího domu hasič potřebuje vnímat padající trámy a žár, ne číst upozornění na displeji.

Batoh během pohybu vysílá do okolí světelné pulzy. Když narazí na překážku, například stěnu, schodiště nebo sloup, část světla se odrazí zpět k senzoru. Z doby, za kterou se vrátí, lze vypočítat vzdálenost překážky.

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