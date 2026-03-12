Video zveřejněné americkým velitelstvím ukazuje zásahy letounů Lockheed C-130 Hercules, Lockheed P-3 Orion a Iljušin Il-76. První dva zmíněné typy letounů jsou americké výroby a byly Íránu dodány ještě před islámskou revolucí v roce 1979.
„Íránský režim ztrácí své letecké schopnosti den za dnem. Americké síly se nejen brání íránským hrozbám, ale systematicky je ničí,“ uvedlo CENTCOM na platformě X.
|
V Íránu už prakticky není na co útočit, válka skončí, až budu chtít, řekl Trump
Současný konflikt na Blízkém východě vypukl poté, co Spojené státy společně s Izraelem 28. února zaútočily na Írán s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň. Od té doby ve vzdušných útocích pokračují.
Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony a střelami útočit na Izrael a americké vojenské objekty na Blízkém východě, přičemž zasahují i civilní cíle v okolních arabských zemích.