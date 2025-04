Americké volby nejsou pro chudé. Sto nejbohatších rodin utrácelo a ukázalo vliv

Zhruba 100 extrémně bohatých rodin do podzimních voleb investovalo 2,6 miliardy dolarů (téměř 60 miliard Kč), což je více než dvojnásobek oproti příspěvkům miliardářů do voleb v roce 2020, v nichž Trumpa porazil demokrat Joe Biden. Napsal o tom ve středu britský zpravodajský web The Guardian.

Závratný nárůst této částky vypovídá o politickém vlivu, který získali bohatí lidé a korporace v důsledku rozhodnutí nejvyššího soudu z roku 2010 ve věci Citizens United versus FEC (Federální volební komise), které v praxi umožnilo neomezené dary na volební kampaně.

Přímé dary politickým kandidátům, politickým akčním výborům (PAC) a politickým stranám jsou sice omezeny, ale vytvoření takzvaných super PACs v reakci na verdikt umožnilo prudký nárůst příspěvků.

Super PACs jsou formálně nezávislé, jejich prostřednictvím však mohou jednotlivci a jakékoli zájmové skupiny neomezeně investovat do televizních a dalších inzerátů na podporu politických kampaní.

Zároveň ale nesmí kampaň koordinovat s kandidáty a politickými stranami nebo jim přímo přispívat. Podle studie ATF vložili miliardáři za 14 let od rozsudku ve věci Citizens United do kampaní 160krát více finančních prostředků, píše The Guardian.

„Výměna peněz za moc, která byla vždy skryta v kuloárech americké politiky, znepokojivě vyplula na povrch za druhé Trumpovy vlády,“ uvedl výkonný ředitel ATF David Kass v písemném prohlášení přiloženém k analýze.

„Elon Musk a některé z nejbohatších rodin na světě utratili rekordní částky, aby si zajistili bilionové daňové úlevy a deregulaci, a využili k tomu škrty v životně důležitých službách, jako je zdravotní péče, vzdělávání a potravinová pomoc,“ dodal s odkazem na nejbohatšího muže světa Muska, který byl Trumpem pověřen vedením skupiny pro zefektivnění státní správy.

Ze studie ATF vyplývá, že většina finančních příspěvků mířila na podporu republikánských témat a kandidátů, přičemž 70 procent prostředků pocházejících od 100 miliardářských rodin, které přispěly nejvíce, šlo právě republikánům. Muskův super PAC na zajištění Trumpovy výhry vynaložil zhruba 200 milionů dolarů, píše The Guardian.

Podle analýzy The Guardian zveřejněné koncem loňského roku se k němu připojilo několik vrcholných manažerů ze Silicon Valley, kteří během prezidentských voleb přispěli do kampaní více než 194 milionů dolarů, a další, kteří po poskytnutí příspěvků dostali nabídku pracovat v nové administrativě.

Linda McMahonová, bývalá promotérka wrestlingu a podnikatelka, která nyní působí jako ministryně školství, přispěla se svým manželem 25 milionů dolarů. Ministr obchodu Howard Lutnick přispěl republikánům více než 21 miliony dolarů.

Zatímco se pozornost soustředila na výdaje v prezidentských volbách, velké částky byly věnovány i na podporu republikánů v Kongresu. Ve třech klíčových soubojích v Montaně, Pensylvánii a Ohiu o křesla v Senátu tvořily podle ATF příspěvky miliardářů zhruba polovinu z výdajů.