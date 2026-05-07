Darovaný boeing jako součást prezidentské flotily. USA finišují úpravy

Zdroj agentury Reuters uvedl, že snahou je zařadit letoun do prezidentské flotily již tři týdny před Dnem nezávislosti u příležitosti narozenin šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Ten 14. června oslaví 80. narozeniny.
Letoun je darem od katarské královské rodiny a je jedním z nejcennějších darů, jaké kdy americká vláda obdržela. Po odchodu Trumpa z Bílého domu by měl být věnován jeho prezidentské knihovně. Nový komerční letoun 747-8 stojí přibližně 400 milionů dolarů (8,3 miliardy Kč).
USA přijaly boeing od Kataru jako dar pro Trumpa. Neetické, rozčilují se demokraté
Kritici včetně demokratických představitelů poukazovali na to, že je neetické a možná i protiústavní takový dar přijmout. Bílý dům tvrdil, že dar je legální. Sám Trump podle Reuters prohlásil, že by bylo hloupé letadlo odmítnout.
Šéf Bílého domu plánuje upraveným letadlem cestovat. S prezidentem na palubě ponese stroj tradiční volací znak Air Force One. Současná prezidentská flotila zahrnuje dva letouny Boeing 747-200, které jsou v provozu od roku 1990, a několik menších letounů Boeing 757.
Trump už dříve vyjadřoval zklamání nad zpožděním dodávek dvou nových prezidentských speciálů. Během svého prvního funkčního období se dohodl se společností Boeing na dodání dvou nových strojů 747-8 v roce 2024. Nyní se předání strojů nepředpokládá dříve než v polovině roku 2028.