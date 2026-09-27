Republikánské maso nechceme. V USA vzniká hnutí „modrých“ farmářů

„Odmítají nakupovat u republikánských rančerů, kteří volili Trumpa. Dává mi to naději a jen doufám, že není příliš pozdě,“ říká americká farmářka Trina Hanzelová o svých nových zákaznících. Jako volička demokratů v tradičně republikánské Nebrasce byla dřív zvyklá o svých politických názorech spíš mlčet než je dávat na odiv.
Bála se, že by jí to mohlo pokazit byznys. Nekritizovala šéfa Bílého domu ani se veřejně nehlásila k „progresivním“ tématům. Když však prudký nárůst cen nafty a hnojiv, vyvolaný Trumpovou válkou s Íránem, ještě zhoršil ztráty její farmy, usoudila, že už nemá co ztratit.
A přiznání, že volí demokraty, jí podle listu The Times nakonec přineslo nečekaný zisk. Z hrstky zákazníků, kteří měli zájem o přímý nákup masa z rodinného ranče Horseshoe Bend, se dostala do situace, kdy dostává více než 150 zpráv týdně. Minulý měsíc se Hanzelová stala členkou iniciativy Blue Dot Farmers. Ta propojuje zákazníky a zemědělce stejného politického cítění.
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Hnutí Blue Dot Farmers založil tvůrce obsahu na TikToku Necessary Noise. Naštvalo ho prý Trumpovo oznámení, že na devadesát dní zvyšuje bezcelní kvóty o 300 tisíc tun hovězích odřezků. Ve snaze zmírnit voličům náklady před volbami do Kongresu také prezident nařídil, aby se toto dovážené maso prodávalo o čtvrtinu levněji, než je tržní cena, což pobouřilo americké chovatele dobytka.
Když svým vztekem ovšem začali plnit sociální sítě, setkali se s přívalem komentářů, které zpochybňovaly jejich voličskou historii. Zemědělci v USA historicky patří spíš mezi voliče republikánů a v posledních třech prezidentských kláních drtivou většinou podporovali Trumpa. Mezi kritiky farmářů byl proto i Necessary Noise.
„Všichni přesně věděli, co (prezident) udělá. Skutečnost, že se Trumpovi voliči spálili o sporák a řekli si: ‚Dobře, ten sporák se změnil‘, a pak se k němu vrátili a znovu se ho dotkli... No, sami si to zavinili. Rozhodli se volit podle svých hodnot a lidé se teď zase rozhodují utrácet své peníze podle svých hodnot,“ říká tiktoker s odkazem na volby z roku 2024.
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„Vaše volba je soukromá. Vaše peníze nejsou. Spotřebitelé se každý den rozhodují na základě hodnot a budoucnosti, kterou chtějí svými nákupy podporovat,“ odpovídá web Blue Dot Farmers na otázku, jak něčí hlasování ve volbách souvisí s tím, „kde si kupuji hovězí“. Tato stránka je jen jednou z několika se stejným názvem, které už kolem idey bojkotovat „republikánské maso“ vznikly. Přesný počet farem s onou modrou tečkou tak není jasný a zatím jde spíš o nižší desítky. Postupně však přibývají.
Bojkot zboží kvůli politickým názorům dané firmy ostatně není nic nového a nevyskytuje se jen na americkém trhu. V roce 2023 republikáni bojkotovali značku Bud Light poté, co její marketingový tým poslal pivo trans influencerce Dylan Mulvaneyové. Když se miliardář Elon Musk objevil po Trumpově boku v Oválné pracovně, velká část demokratů se odvrátila od jeho automobilky Tesla. V Česku zase někteří bojkotují zboží z firem premiéra Andreje Babiše a kontroverzní názory majitelů několikrát rozvířily diskuzi i kolem firmy Dráčik.
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Hnutí Blue Dot Farmers má stejnojmennou facebookovou skupinu s desítkami tisíc členů. Její moderátoři však prý nepřijmou každého a hledají potvrzení, že příchozí nejsou „tajní“ fanoušci Trumpa. Farmářka Hanzelová například na důkaz, že je skutečně demokratkou, na sítích vyvěsila svou více než dekádu starou fotku s demokratickým exprezidentem Billem Clintonem. Kromě „modrých“ rančerů hnutí ukazuje i na ty „červené“.
Také situace zemědělce Johna Larsena z Minnesoty se rázem změnila poté, co se přidal k Blue Dot Farmers. „Měl jsem tolik poptávek po hovězím mase, že momentálně nedokážu uspokojit poptávku. Nemohu zásobovat všechny zájemce. Musel jsem některé zákazníky odmítnout,“ tvrdí.
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„Pro mnoho lidí je to velmi děsivá doba,“ říká Hanzelová s tím, že jejímu muži chodí zprávy od znepokojených dodavatelů. Doufá, že se jí rozhodnutí nevymstí, ale prý nelituje. A lidem z opačného tábora vzkazuje: „Pokud stále podporujete Trumpa a myslíte si, že lidem je jedno, jak hlasujete, tak to není pravda.“ „Vždycky jsem si myslela, že demokraté jsou rozumná, tichá skupina. Ale myslím, že se konečně začínají rozčilovat,“ dodává.
Pro Demokratickou stranu je nespokojenost mezi zemědělci příležitostí, jak utrhnout ve volbách do Kongresu další hlasy. I kdyby ji farmáři přímo nevolili, jejich naštvání může vést alespoň k tomu, že zůstanou sedět doma. „Nadšená“ z prezidentových kroků v zemědělství ostatně není ani farmářka Jodie Mooreová. Dělení masa na „demokratické“ a „republikánské“ se jí však nelíbí.
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„Rozdělení v naší zemi je absurdní. Na hovězím mase není nic progresivního ani konzervativního. Nevidím žádnou souvislost mezi tím, koho jsem volila, a tím, co jím,“ podotýká s tím, že svého hlasu pro Trumpa nelituje.