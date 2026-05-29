Podle dřívějších informací webu Axios dosáhly obě strany velkého pokroku na cestě k dohodě o prodloužení příměří, které schází pouze Trumpův souhlas. Teherán však v pátek uvedl, že osud dohody záleží na tom, zda Spojené státy přestanou klást „přehnané požadavky“, napsala agentura AFP.
„Lodě zachycené v (Hormuzském) průlivu díky naší skvělé a bezprecedentní námořní blokádě, která bude nyní ukončena, mohou zahájit proces návratu domů,“ napsal Trump na své síti Truth Social. Uvedl také, že USA vyzvednou z íránského podzemí obohacený uran a že Írán musí souhlasit, že nikdy nezíská jadernou zbraň.
Právě požadavky týkající se íránského jaderného programu patří k nejspornějším bodům na cestě k případné dohodě, která by ukončila konflikt zahájený poslední únorový den americko-izraelskými údery na Írán, jež Washington i Jeruzalém zdůvodnily obavami o bezpečnost a snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně.
Írán odpověděl útoky na země v oblasti Perského zálivu a na americké základny v regionu a zablokoval také Hormuzský průliv, klíčovou globální tepnu zejména pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu.
V oblasti platí od 8. dubna příměří, které by aktuální návrh dohody měl prodloužit. USA a Írán podle zdrojů webu Axios či agentury Reuters ve čtvrtek dosáhly dohody o prodloužení příměří a o zrušení omezení pro lodní dopravu přes Hormuzský průliv, čeká se však na schválení Trumpa.
Íránská státní média zároveň uvedla, že dohoda nebyla dokončena. Podle čtyř zdrojů obeznámených s touto záležitostí by dohoda prodloužila příměří o dalších 60 dní a umožnila by plynulý lodní provoz strategickou vodní cestou, zatímco vyjednavači by řešili složité otázky, jako je íránský jaderný program. Pokud by dohodu schválilo vedení ve Washingtonu a Teheránu, znamenalo by to největší krok k míru od vypuknutí konfliktu 28. února.