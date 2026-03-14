Na Blízký východ míří 10 tisíc stíhacích dronů. USA posilují obranu před Íránem

Drony systému Merops vybavené umělou inteligencí (AI) vznikly v rámci projektu Eagle, který podpořil někdejší šéf společnosti Google Eric Schmidt. Od roku 2024 drony využívá Ukrajina.
Jeden dron vyjde na 14 až 15 tisíc dolarů (až 321 tisíc korun) , což je výrazně méně než rakety systémů protivzdušné obrany, které mohou stát až čtyři miliony dolarů (až 85,7 milionu korun). Íránské drony typu Šáhed, které vyrábí i Rusko pod názvem Geraň, stojí nejméně 20 tisíc dolarů (429 tisíc korun).
„Vlastně tak jsme na lepším konci cenové křivky,“ řekl Driscoll. „Takže vždy, když Írán vyšle jeden dron, který dokážeme sestřelit, tak přijdou o značné množství peněz,“ uvedl.
Driscoll také řekl, že cena za stíhací drony by se mohla díky velkým objednávkám výrazně snížit, a to na 3 000 až 5 000 dolarů (až 107 tisíc korun) za kus.
Bloomberg poznamenal, že nasazení dronů prověřených na Ukrajině, která od února 2022 vzdoruje ruské vojenské invazi, přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump odmítá pomoc Ukrajiny v boji proti íránským dronům. Trump naposledy hovořil o ukrajinské pomoci jako o nepotřebné v pátek v rozhovoru na stanici Fox News Radio.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj veřejně nabízí zkušenosti své země a protivzdušné systémy. Tento týden také oznámil, že v Kataru, ve Spojených arabských emirátech a v Saúdské Arábii jsou nově ukrajinští experti na protidronovou obranu.
Ukrajinský prezident navíc už dříve v rozhovoru s deníkem The New York Times (NYT) uvedl, že Ukrajina na žádost USA vyslala stíhací drony a experty do Jordánska, aby tam chránili americké základny před íránskými vzdušnými útoky.