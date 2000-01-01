náhledy
Bílý dům se znovu ponořil do vánoční atmosféry. První dáma Melania Trumpová v pondělí představila výzdobu s tématem „Domov je tam, kde je srdce“, která sídlo hlavy státu okrášlila zlatými hvězdami, legem či stuhami v barvách americké trikolóry. Instalace zároveň otevírá rok, v němž si USA připomenou 250 let své existence.
Autor: Gripas Yuri/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Letošní pojetí klade podle Trumpové důraz na rodinné hodnoty a sílu tradic. První dáma uvedla, že chtěla vytvořit prostředí, které návštěvníkům připomene, co znamená domov, sdílení a vzájemná sounáležitost.
Autor: Aaron Schwartz, Reuters
Příprav se zúčastnily 150 dobrovolníků vybraných z 12 tisíc zájemců, kteří byli následně rozděleni do týmů přidělených do různých místností.
Autor: Andrew Leyden / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Bílý dům uvedl, že Vánoce jsou časem k oslavě toho, co činí Spojené státy výjimečnými, a že přestože má každý domov své vlastní tradice, společné hodnoty Američany spojují.
Autor: Sipa USA / ddp USA / Profimedia, Profimedia.cz
Výrazným symbolem je oficiální vánoční strom v Modrém salonku, který letos vzdává hold rodinám, jejich blízcí zahynuli při aktivní vojenské službě. Tento strom býval dominantou Východního křídla. Budova i kolonáda, která ji spojovala s Bílým domem, však Trump v říjnu nechal zbourat v rámci výstavby nového tanečního sálu.
Autor: Sipa USA / ddp USA / Profimedia, Profimedia.cz
Červený salonek zdobí stovky modrých motýlů, které připomínají iniciativu Fostering the Future podporující mladé lidi z pěstounské péče.
Autor: BONNIE CASH / UPI / Profimedia, Profimedia.cz
„V každé komunitě nás inspirují jednoduché projevy laskavosti, které odrážejí trvalého amerického ducha štědrosti, vlastenectví a vděčnosti. Tyto okamžiky nám připomínají, že srdce Ameriky je silné a že domov je tam, kde je srdce,“ uvedl Bílý dům.
Autor: Aaron Schwartz, Reuters
Výzdoba zároveň odkazuje na příští rok, kdy si země připomene 250. výročí podpisu Deklarace nezávislosti v roce 1776 a založení Spojených států amerických.
Autor: Evan Vucci, ČTK
Perníkový model Bílého domu ve Státní jídelně patří k největším lákadlům. Vyroben byl z 54 kilogramů perníku, cukrové modelovací hmoty, čokolády a polevy.
Autor: Evan Vucci, ČTK
Většina práce na zdobení se odehrála poté, co se Trumpovi koncem listopadu přesunuli do svého floridského domu na Den díkůvzdání.
Autor: Aaron Schwartz, Reuters
Na stromě v Červeném salónku visí ozdoba s nápisem „Buď nejlepší“, což je kampaň Melanie Trumpové zaměřená na boj proti kyberšikaně a blaho mládeže.
Autor: Aaron Schwartz, Reuters
Zelený salonek poutá pozornost portréty George Washingtona a Donalda Trumpa složenými z tisíců dílků lega.
Autor: Aaron Schwartz, Reuters
Do prezidentských prostor přinesli dobrovolníci stovky ozdoby z jednotlivých států.
Autor: Evan Vucci, AP
Bílý dům zaplavily stovky metrů girland , stovky světelných řetězů, desítky stromků a tisíce ozdob.
Autor: Aaron Schwartz, Reuters
Dekorace se neomezily samozřejmě jen na vnitřek domu, ale jsou i na fasádě, v oknech i v zahradě.
Autor: Aaron Schwartz, Reuters
Inspirací pro letošní Vánoce byly podle Bílého domu „radosti, výzvy a častý pohyb plynoucí z mateřství a podnikání“.
Autor: Aaron Schwartz, Reuters
Ačkoli Melania Trumpová strávila většinu tohoto funkčního období mimo Bílý dům v Palm Beach na Floridě nebo v New Yorku, první dáma se intenzivně podílela na plánování letošní vánoční expozice.
Autor: Evan Vucci, AP
„Neustálý pohyb mě naučil, že domov není jen fyzický prostor; spíše je to teplo a pohodlí, které nosím v sobě, bez ohledu na své okolí,“ uvedla Trumpová.
Autor: Aaron Schwartz, Reuters
Námořní kapela hraje v Bílém domě během mediální prohlídky vánočních dekorací. (1. prosince 2025)
Autor: Aaron Schwartz, Reuters