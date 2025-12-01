Trump z lega nebo motýlí věnce. Melania ukázala vánoční dekorace v Bílém domě

Bílý dům se znovu ponořil do vánoční atmosféry. První dáma Melania Trumpová v pondělí představila výzdobu s tématem „Domov je tam, kde je srdce“, která sídlo hlavy státu okrášlila zlatými hvězdami, legem či stuhami v barvách americké trikolóry. Instalace zároveň otevírá rok, v němž si USA připomenou 250 let své existence.
