Trump z lega nebo motýlí věnce. Melania ukázala vánoční dekorace v Bílém domě
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...
Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl
S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...
Erdogana rozčílily útoky na tankery. Tak takhle ne, varoval Kyjev i Moskvu
Turecké úřady v úterý ohlásily další útok na tanker v Černém moři. Po pátečním a sobotním je to tak už třetí incident. Loď Midvolga 2 pod ruskou vlajkou veze slunečnicový olej do Gruzie a její...
Witkoff dorazil do Kremlu, s Putinem bude jednat o možnostech ukončení války
Americký zmocněnec Steve Witkoff dorazil do Kremlu, kde bude jednat s prezidentem Vladimirem Putinem o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války.
Babiš nepočítá s kompetenční žalobou na prezidenta Pavla kvůli Turkovi
Předseda ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš nepočítá s kompetenční žalobou na prezidenta Petra Pavla, který nechce ve vládě kandidáta Motoristů sobě Filipa Turka. „Samozřejmě to platí, i když...
OBRAZEM: Červený koberec roztáhli vojáci. Jak vypadal Okamurův den na Slovensku
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura v úterý zahájil dvoudenní návštěvu Bratislavy. Jednal jak s premiérem Robertem Ficem a prezidentem Peterem Pellegrinim, tak i se šéfem slovenského parlamentu...
Brusel překonal neslavný belgický rekord. „Hlavní město“ EU nemá vládu už 542 dní
Belgický region Brusel-hlavní město je již 542 dní bez zvolené vlády. Překonal tím světový rekord 541 dní bezvládí v mírové době, který od roku 2011 držela belgická federální vláda. Dohoda zvolených...
Velké policejní manévry u Prahy. Po zlodějích pátral i vrtulník s termovizí
Pokus o vloupání do rodinného domu v Nechánicích u Prahy vyvolal v úterý dopoledne rozsáhlé policejní pátrání. Na místo vyrazily hlídky, psovod se služebním psem i policejní vrtulník vybavený...
Miliardový zemědělský dluh bude platit příští vláda, vyčetli Výbornému
V letošním rozpočtu se nenašlo zhruba 700 milionů korun na zemědělské dotace ve znevýhodněných oblastech a necelých 800 milionů korun pro vlastníky lesů, řekl na úterním sněmovním zemědělském výboru...
Odvážné dílo, směšné dialogy. První diváci Avatara 3 mluví o pohlcující podívané
V pondělí 1. prosince si v Dolby Theatre v Hollywoodu za účasti hvězdných hostů odbyl slavnostní premiéru očekávaný velkofilm Avatar: Oheň a popel. První ohlasy jsou vesměs nadšené, režisér James...
Trump zpochybnil volby v Hondurasu a omilostnil exprezidenta vězněného za pašování
Donald Trump na své sociální síti Truth Social zpochybnil řádnost sčítání hlasů nedělních prezidentských voleb v Hondurasu, za což hrozí vážnými následky. Trump před volbami podpořil pravicového...
V Lovosicích řeší chování ředitele gymnázia. Intimní vztah se studentkou, zní školou
Napjatá atmosféra panuje na gymnáziu v Lovosicích. Ústecký kraj jakožto zřizovatel školy podal trestní oznámení litoměřickému státnímu zastupitelství kvůli podezření na nevhodné chování ředitele...
Razie na Chomutovsku. Policie v bytě našla střelné zbraně a munici
Policisté dnes zasahovali v jednom z bytů v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku, kde nalezli střelné zbraně i munici. Obyvatelé domu byli evakuováni a okolí uzavřeno. V souvislosti s případem...
OBRAZEM: Křemílek, Rákosníček i Manka. Ledové postavičky vystavují v mrazáku
Přes dvacet pohádkových postav vytvořených z ledu je k vidění v plzeňském muzeu Depo Moto Art. Výstava začala 29. listopadu a návštěvníci se nemusejí bát, že kvůli teplotám nad nulou sochy roztají....