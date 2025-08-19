Evropa uklidnila bláznivého krále. Trump povzbudil Kyjev i kontinent, píše tisk

Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a evropské politiky po setkání s Donaldem Trumpem povzbudila jeho ochota zajistit Ukrajině bezpečnostní záruky, píše deník The Washington Post. Osud Ukrajiny možná závisí na tom, zda je možné Trumpovi věřit vzhledem k jeho proměnlivým postojům, míní The New York Times. Podle Die Zeit se Evropanům podařilo uklidnit bláznivého krále.
Podle německého tisku schůzka skončila pro Evropany úspěchem, i když nepřinesla mnoho konkrétních výsledků. Tím nejhmatatelnějším je dohoda, že se připraví setkání Zelenského a ruského vládce Vladimira Putina. Frankfurter Allgemeine Zeitung píše, že na jednání panovala „dobrá nálada“, i když konkrétních výsledků schůzka mnoho nepřinesla.

Také list Die Zeit napsal, že výsledky summitu jsou vágní, „Evropané ale předvedli působivou intervenci“ ve prospěch Ukrajiny. Podle listu Süddeutsche Zeitung předvedli Evropané zdařilou choreografii.

Zelenskyj si vzal oblek. Bílý dům chtěl „signál pro mír“ a lídr Ukrajiny přání splnil

„Očekávali to nejhorší a připravili se na to,“ uvádí další komentář listu Die Zeit, podle kterého lze schůzku Evropanů s Trumpem považovat za určitý úspěch. Odhalila však prý, jak vzdálený je americký prezident realitě. „Evropa uklidnila bláznivého krále,“ zní titulek komentáře v Die Zeit.

Také list Süddeutsche Zeitung oceňuje diplomatickou intervenci, do jejíhož čela se postavil německý kancléř Friedrich Merz. „Choreografie Evropanů se zdařila,“ napsal. „Mohlo to skončit katastrofou,“ napsal v komentáři časopis Der Spiegel. „Nakonec ale byla mise úspěšná. Evropané se dokázali ve Washingtonu prosadit,“ dodal.

Komentář zveřejněný mediální skupinou RND se mimo jiné věnuje Zelenskému, který byl podle něj tentokrát zjevně lépe připravený na jednání s Trumpem než v únoru, kdy se schůzka v Oválné pracovně zvrhla v otevřenou roztržku.

Zelenskyj kolem sebe měl tentokrát také „sedm osobních strážců“, dodal RND s odkazem na německého kancléře, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera, italskou premiérku Giorgiu Meloniovou, finského prezidenta Alexandera Stubba, šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho.

Účasti finského prezidenta si všímá list Handelsblatt, podle kterého se milovníkovi golfu Stubbovi podařilo vybudovat s Trumpem dobrý vztah a stal se jakýmsi evropským „zaříkávačem Trumpa“.

Podle dalšího z komentářů v časopisu Der Spiegel je úspěchem Evropanů, že se začalo mluvit o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu se zapojením USA. „Po návštěvě ve Washingtonu by mohla v Evropě zavládnout úleva. Radost ale určitě ne,“ dodal komentář.

Přátelské atmosféry si všímá i deník Financial Times (FT). Obavy evropských lídrů z podobné konfrontace mezi Trumpem a Zelenským, která se před televizními kamerami v Oválné pracovně odehrála v únoru, se nenaplnily, poznamenal. Evropané se podle listu obávali negativních dopadů takového setkání na Trumpův postoj k válce na Ukrajině.

Prezident USA minulý pátek pro Putina na Aljašce rozvinul červený koberec a následně upustil od svého požadavku na okamžité příměří, na kterém trval Zelenskyj a Evropa. Trump také naznačil, že Ukrajina možná bude muset Rusku postoupit část svého území v zájmu dosažení míru.

Příměří je na seznamu zakázaných slov

Potenciál pro další diplomatické fiasko mezi šéfem Bílého domu a ukrajinským vůdcem byl proto podle FT patrný. Poté, co se Trumpovi nepodařilo získat Putinovu podporu pro příměří během jejich setkání na Aljašce, americký prezident v pondělí požádal evropské představitele, aby přestali slovo „příměří“ používat, píše deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na nejmenované evropské představitele.

Evropané podle zdroje WSJ souhlasili, že místo toho budou používat výrazy jako „zastavení zabíjení“ či „klid zbraní“. Před pondělním summitem Trump na sociálních sítích trval na tom, že ukončení války je na Zelenském.

Jsme připraveni jednat s Putinem bez jakýchkoliv podmínek, prohlásil Zelenskyj

V projevu před jejich dvoustranným setkáním však ukrajinského lídra chválil, což byla radikální změna oproti jejich únorovému střetu v Oválné pracovně, kde Trump a viceprezident J.D. Vance ostře kritizovali Zelenského za to, že trval na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, píše WSJ. „Tento muž chce, aby to skončilo, a Vladimir Putin chce, aby to skončilo. Ukončíme to,“ prohlásil Trump se Zelenským po boku.

Poválečné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu podle Trumpa zajistí několik evropských zemí „v koordinaci se Spojenými státy“. Změny v prezidentově přístupu co se týče ochoty hrát roli v zajištění dlouhodobé bezpečnosti pro Ukrajinu si všímá rovněž Politico.

Pondělní ujištění o amerických bezpečnostních zárukách je však vágní, míní list NYT. Podle něj přetrvává otázka, zda lze Trumpovi věřit vzhledem k jeho tendenci neustále měnit postoje a názory na Ukrajinu i další diplomatické krize, zejména pokud jde o vyjednávání, kde je hodně v sázce.

