„Je to tvrďák.“ Trump nabízí Erdoganovi F-35, pokud přestane kupovat ruskou ropu

  12:20
Po Slovensku a Maďarsku už přišla řada i na Turecko. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Bílém domě přesvědčoval tureckého vládce Recepa Tayyipa Erdogana, aby přestal kupovat ruskou ropu. Postavení Ankary je v přístupu k ruské válce na Ukrajině, kterou tyto nákupy nepřímo financují, specifické. Trump proto přišel s protinabídkou – Turci by od USA konečně mohli získat stíhačky F-35.

Že Trump přistupuje k tureckému prezidentovi o chlup jinak než k ostatním světovým politikům, se ukázalo třeba na tom, jak zareagoval na kritiku z Erdoganových úst. Dlouholetý vládce země na Bosporu totiž stanici Fox News řekl: „Prezident Trump vydal prohlášení a řekl, že ukončí válku mezi Ruskem a Ukrajinou. Už skončila? Ne, stále pokračuje. A podobně řekl, že ukončí válku v Gaze. Skončila snad? Ne.“

„Je to tvrďák. Toto je muž, který má velmi vyhraněné názory. Obvykle takové lidi nemám rád, ale tohohle mám rád,“ řekl však americký prezident pouze. Stejně tak nenápadně naznačil, že „by chtěl, aby Erdogan přestal kupovat ropu z Ruska, dokud Rusko pokračuje v řádění na Ukrajině.“

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (25. září 2025)
Turecko patří spolu se Slovenskem a Maďarskem mezi státy Severoatlantické aliance, které ropu od Ruska stále kupují. Na rozdíl od Evropy také na Kreml neuvalilo sankce a Erdogan se od začátku války snaží působit jako prostředník mezi oběma válčícími stranami. Uspořádal několik kol diplomatických rozhovorů v Istanbulu, ty však až na výměny vězňů a obilnou dohodu větší výsledky nepřinesly.

Turecké bayraktary na začátku ruské invaze poskytly Ukrajincům značnou sílu a Erdogan opakovaně zdůrazňuje, že Ukrajině patří veškeré její území, včetně anektovaného poloostrova Krym. K ruskému diktátorovi Vladimiru Putinovi má přesto dveře otevřené. Trump tak míní, že Turecko by mohlo přivést lídry obou válčících zemí k jednacímu stolu.

Zběsilý Trump, nepříčetný Erdogan. Odvěké spojence rozhádala nejen Sýrie

Erdogana prý totiž respektuje jak Putin, tak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Zná Putina stejně dobře jako já,“ řekl Trump, podle něhož je Erdogan „rád neutrální“. „I já jsem rád neutrální,“ tvrdil a před svým hostem i novináři poukázal na to, že Rusko vydává miliony dolarů na boj, v němž za poslední týdny nezískalo žádné území.

Prezident USA, který se v minulosti snažil konflikt zastavit především tlakem na Kyjev, v poslední době opakovaně hovoří o zesílení sankcí vůči Moskvě. A zatímco jeho tlak v souvislosti s ruskou ropou dosud směřoval především na evropské země Aliance, nyní se Trump obrátil i na Turky.

Trump Erdogana naposledy přijal před šesti lety a připomeňme, že oba státníci měli v době Trumpova prvního prezidentského mandátu velmi proměnlivé vztahy. Ani nyní se například neshodnou na bojích v Gaze. Zatímco Trump podporuje Izrael, Erdogan opakovaně přirovnává izraelského premiéra Benjamina Netanjahua k Hitlerovi a upírovi a o dění na palestinském území hovoří jako o genocidě.

Co na to Orbán a Fico? Už neodebírejte ruskou ropu, naléhal Trump na Evropany

Šéf Bílého domu, který se chvástá svým údajným uměním dohodnout obchod, tak ví, že Erdoganovi musí něco nabídnout, pokud mu má vyjít vstříc. A tou nabídkou se staly letouny F-35. Spojené státy totiž na svého tureckého spojence v roce 2020 uvalily sankce poté, co Ankara nakoupila od Ruska protiletadlový raketový systém S-400, a zakázaly Turecku nákup těchto amerických stíhaček.

„Myslím, že bude úspěšný v nákupu věcí, které si chce koupit,“ nadhodil Trump před Erdoganem podle listu The Times a řekl také, že je připravený velmi brzy ukončit sankce proti Turecku, pokud se jejich setkání povede. Mluvit s ním chtěl také o amerických clech. Turecký vývoz do USA podléhá paušální 15procentní celní sazbě, kterou současná americká vláda uplatňuje na většinu zemí.

Turecký vládce pak v Oválné pracovně prohlásil, že ho přijetí v Bílém domě potěšilo. Trump mu ostatně pochleboval, i pokud jde o jeho aktivity na Blízkém východě. Erdogan prý „vyřešil problém v Sýrii“. „Toto je velké vítězství pro Turecko a já chci, aby si za to připsal zásluhy,“ řekl s tím, že právě Erdogan stojí za úspěšným svržením syrského diktátora Bašára Asada.

Premiéra islamisty v saku. Už nejsme vývozcem krize, přesvědčoval Šara svět

Toho loni v prosinci sesadili povstalci kolem nynějšího prezidenta Ahmada Šary. Erdogan je léta podporoval, financoval a vyzbrojoval. A když nedávno USA stáhly některé sankce uvalené na Sýrii, podle Trumpa i za to tato země vděčí Erdoganovi.

Sám Erdogan se podle dostupných informací k nabídce vyměnit ruskou ropu za americké stíhačky nevyjádřil. Jen řekl, že je přijel připravený téma letounů „důkladně probrat“. V Oválné pracovně také naznačil, že je optimista. „Věřím, že ruku v ruce, Turecko s USA překoná problémy v regionu,“ prohlásil. A v pondělí na setkání s Turky v New Yorku zmínil, že „díky svému dlouholetému přátelství s Trumpem si oba vzájemně vybudovali vůli vyřešit některé záležitosti v naší agendě“.

Turecké provládní noviny Daily Sabah po jednání v Bílém domě informovaly, že obě země „učinily významný krok k rozšíření svého energetického partnerství“. Podepsaly totiž memorandum o porozumění o strategické spolupráci v oblasti civilního jaderného programu, jak řekl ministr energetiky a přírodních zdrojů Alparslan Bayraktar.

