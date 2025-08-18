Zelenskyj opět v Bílém domě. Mluvil o potřebě ukončit válku, Trump o pokroku

Autor:
Přímý přenos   18:50aktualizováno  19:45
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel do Bílého domu, kde jedná s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a později i s evropskými lídry. Ti už jsou rovněž na místě. Zelenského podpoří generální tajemník NATO Mark Rutte či šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. U příležitosti návštěvy státníků je na jižní louce Bílého domu čestná stráž. Ukrajina je připravena na novou bezpečnostní architekturu, napsal před příjezdem Zelenskyj.

Stejně jako při minulé návštěvě Zelenskyj s Trumpem vystoupil před novináři v Oválné pracovně. Ukrajinský prezident šéfovi Bílého domu předal dopis od své ženy Oleny pro jeho manželku Melanii. Oba zatím mluví o tom, že je potřeba válku ukončit a že se to brzy podaří.

Zelenskyj přijel v černém sportovním kabátě, který rovněž přišel na přetřes. Zeptal se jej na něj novinář, který mu minule vytkl, že na sobě nemá oblek. Omluvil se Zelenskému a současný outfit pochválil, což následně udělal i Trump. Ukrajinský prezident si do tohoto novináře rýpl s tím, že má na sobě stejný oblek jako minule. „Já se na rozdíl od vás převlékl,“ řekl mu za smíchu přítomných.

Trump se mimo jiné podivil, že Ukrajina během války nemůže vypsat volby, což byla rovněž jedna z otázek na Zelenského. Ten řekl, že volby musejí být legální, svobodné a demokratické. Trump také řekl, že se mu líbí koncept příměří, protože se zastaví zabíjení.

Připomněl, že nyní už USA Ukrajině nedávají zbraně, ale prodávají je. Což je změna oproti éře jeho předchůdce Joea Bidena, kterého označil za zkorumpovaného a „ne moc chytrého“ prezidenta. Zelenskyj pak naznačil, že nejde jen o současné nákupy zbraní, které platí Evropa, ale i o zabezpečení ukrajinské bezpečnosti v budoucnu a leteckou obranu země, o které už spolu oba státníci mluvili.

Americký republikánský prezident následně změnil téma a začal mluvit o tom, že zruší možnost korespondenčních voleb v USA, které jsou podle něj umožněné jen proto, aby demokraté mohli podvádět. Mimochodem, ruský diktátor Vladimir Putin Trumpovi na poslední schůzce na Aljašce údajně potvrdil jeho dojem, že předminulé americké prezidentské volby byly zmanipulované právě kvůli hlasování poštou.

„Jsme připravení na novou bezpečnostní architekturu“

„Naším hlavním cílem je spolehlivý a trvalý mír pro Ukrajinu a celou Evropu. A je důležité, aby dynamika všech našich setkání vedla právě k tomuto výsledku. Chápeme, že nemůžeme očekávat, že Putin dobrovolně upustí od agrese a nových pokusů o dobývání. Proto musí tlak fungovat, a to společný tlak – ze strany Spojených států a Evropy a ze strany všech na světě, kteří respektují právo na život a mezinárodní pořádek,“ napsal před příjezdem Zelenskyj.

„Ukrajina je připravena na skutečné příměří a na vytvoření nové bezpečnostní architektury. Potřebujeme mír,“ dodal. Trump se s ním v Bílém domě setká v 19:15 SELČ a poté přivítá zástupce Evropské unie, včetně von der Leyenové, německého kancléře Friedricha Merze, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, italské premiérky Giorgii Meloniové a finského prezidenta Alexandera Stubba.

Kdyby si Zelenskyj vzal oblek, byl by to signál pro mír, nadhodil Trumpův poradce

Přítomen bude i britský premiér Keir Starmer a šéf Severoatlantické aliance Rutte. Společné jednání všech má začít ve 21:00 SELČ.

Hovořit mají o výsledcích Trumpovy páteční schůzky s ruským diktátorem Vladimirem Putinem na Aljašce a o možnostech ukončení rusko-ukrajinského konfliktu.

Trump na své síti Truth Social napsal, že „za šest měsíců urovnal šest válek“. „Jedna z nich mohla vyústit v jadernou katastrofu, a přesto musím číst a poslouchat Wall Street Journal a mnoho dalších, kteří nemají ani ponětí, jak se věci mají, a říkají mi, co všechno dělám špatně v případě chaosu mezi Ruskem a Ukrajinou, což je válka Sleepyho Joea Bidena, ne moje. Jsem tu jen proto, abych to zastavil, ne abych to dále vyšetřoval,“ vzkazuje šéf Bílého domu.

„Kdybych byl prezidentem, nikdy by k tomu nedošlo. Vím přesně, co dělám, a nepotřebuji rady od lidí, kteří se všemi těmito konflikty zabývají už léta a nikdy nebyli schopni nic udělat, aby je zastavili. Jsou to „hloupí“ lidé bez zdravého rozumu, inteligence nebo porozumění, kteří jen ztěžují řešení současné katastrofy v Rusku a na Ukrajině. Navzdory všem mým povrchním a velmi závistivým kritikům to dokážu – vždycky to dokážu!!!“ dodal.

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump před Bílým domem.
Francouzský prezident Emmanuel Macron při příjezdu na schůzku s prezidentem Donaldem Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (18. srpna 2025).
Monica Crowleyová, šéfka protokolu Bílého domu vítá finského prezidenta Alexandra Stubba při jeho příjezdu na schůzku s prezidentem Donaldem Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (18. srpna 2025)
Italská premiérka Giorgia Meloniová při příjezdu na schůzku s prezidentem Donaldem Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (18. srpna 2025).
44 fotografií
