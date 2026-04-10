Nesázejte na predikčních trzích, varoval Bílý dům zaměstnance po obřích výdělcích

Bílý dům varoval své zaměstnance, aby na základě vnitřních informací nesázeli na predikčních trzích. Dobře načasované sázky na dění ve válce s Íránem vyvolávají podezření, že lidé uvnitř administrativy prezidenta Donalda Trumpa profitují z neveřejných informací. Demokraté v souvislosti s tím volají po větší regulaci predikčních trhů jako je Polymarket či Kalshi, což jsou burzovní systémy vytvořené k předpovídání budoucích událostí.
Lidé procházejí kolem společnosti Polymarket ve Washingtonu. (20. března 2026)

Zaměstnanci Bílého domu podle listu The Wall Street Journal (WSJ) e-mail s varováním obdrželi 24. března, den poté, co Trump na pět dní odložil svou hrozbu útoků na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu.

Majitelé tří účtů na platformě Polymarket podle WSJ přesto vydělali více než 600 tisíc dolarů (12,5 milionu korun) tím, že si správně vsadili na uzavření příměří s Íránem tento týden.

Trumpovi kritici, včetně mnohých demokratů, okamžitě usoudili, že někdo zřejmě na základě vnitřních informací vydělal na náhlém obratu v americké zahraniční politice. Prezident ještě v pondělí odmítal Pákistánem předložený návrh příměří s Íránem a hodlal ve válce pokračovat.

Mluvčí Bílého domu Davis Ingle podle stanice BBC řekl, že „jakýkoli náznak bez předložení důkazů, že představitelé administrativy se účastní takové aktivity, je neopodstatněným a nezodpovědným“.

Pro všichny federální zaměstnance podle něj platí etická pravidla zakazující zneužívání interních informací k finančnímu zisku. Trump jedná výhradně v zájmu amerického lidu, dodal.

Polymarket vzbudil pozornost už v lednu, když někdo vydělal přes 436 tisíc dolarů (kolem devíti milionů korun) díky sázce na to, že venezuelský prezident Nicolás Maduro bude dopaden a do konce ledna sesazen z moci. Únos venezuelského prezidentského páru americkými silami na začátku ledna byl nedlouho poté oficiálně oznámen.

Demokratický kongresman Ritchie Torres tento týden v dopise vyzval Komisi pro obchodování s termínovými kontrakty na komodity (CFTC) k vyšetřování „podezřelého“ obchodování na Polymarketu před vyhlášením příměří s Íránem. Už v březnu demokratičtí senátoři představili návrh zákona, který by zcela zakázal sázet na predikčních trzích na události spojené s válkou či vojenskými operacemi.

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

