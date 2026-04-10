Zaměstnanci Bílého domu podle listu The Wall Street Journal (WSJ) e-mail s varováním obdrželi 24. března, den poté, co Trump na pět dní odložil svou hrozbu útoků na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu.
Majitelé tří účtů na platformě Polymarket podle WSJ přesto vydělali více než 600 tisíc dolarů (12,5 milionu korun) tím, že si správně vsadili na uzavření příměří s Íránem tento týden.
|
Trumpovi kritici, včetně mnohých demokratů, okamžitě usoudili, že někdo zřejmě na základě vnitřních informací vydělal na náhlém obratu v americké zahraniční politice. Prezident ještě v pondělí odmítal Pákistánem předložený návrh příměří s Íránem a hodlal ve válce pokračovat.
Mluvčí Bílého domu Davis Ingle podle stanice BBC řekl, že „jakýkoli náznak bez předložení důkazů, že představitelé administrativy se účastní takové aktivity, je neopodstatněným a nezodpovědným“.
|
Pro všichny federální zaměstnance podle něj platí etická pravidla zakazující zneužívání interních informací k finančnímu zisku. Trump jedná výhradně v zájmu amerického lidu, dodal.
Polymarket vzbudil pozornost už v lednu, když někdo vydělal přes 436 tisíc dolarů (kolem devíti milionů korun) díky sázce na to, že venezuelský prezident Nicolás Maduro bude dopaden a do konce ledna sesazen z moci. Únos venezuelského prezidentského páru americkými silami na začátku ledna byl nedlouho poté oficiálně oznámen.
Demokratický kongresman Ritchie Torres tento týden v dopise vyzval Komisi pro obchodování s termínovými kontrakty na komodity (CFTC) k vyšetřování „podezřelého“ obchodování na Polymarketu před vyhlášením příměří s Íránem. Už v březnu demokratičtí senátoři představili návrh zákona, který by zcela zakázal sázet na predikčních trzích na události spojené s válkou či vojenskými operacemi.