V nové galerii exprezidentů na kolonádě západního křídla Bílého domu jsou zastoupeni všichni někdejší lídři Spojených států, až na jednoho. Místo portrétu svého předchůdce Joea Bidena nechal současný vůdce Donald Trump vystavit fotografii automatického pera píšícího Bidenovo jméno. Jde o narážku na Trumpovo časté tvrzení, že byl Biden na konci mandátu pomatený a nerozhodoval sám.

Opovržlivé gesto je podle agentury AP dalším pokusem Trumpa zpochybnit legitimitu svého předchůdce, kterého běžně znevažuje. Trump nikdy neuznal svou porážku ve volbách v roce 2020, kdy zvítězil Biden, místo toho připisoval výsledek volebním podvodům.

Trump už dříve naznačil, že na Prezidentském chodníku slávy bude Bidena reprezentovat automatické pero. Bez důkazů tvrdil, že úředníci Bidenovy administrativy mohli podpis svého šéfa použitím automatického pera falšovat a podnikat významné kroky, o kterých prezident nevěděl.

Biden si ke konci v úřadu nepamatoval jména ani data, přiznal jeho poradce

Prezident zpochybnil i platnost milostí a dalších dokumentů. Používání automatického pera Bidenovou administrativou vyšetřuje také příslušný výbor Sněmovny reprezentantů vedený republikány.

Chodník slávy je nejnovější z řady designových změn, které v Bílém domě provedl Trump od svého lednového návratu do úřadu. Mezi další změny patří zlaté ozdoby na zdi Oválné pracovny, nové masivní stožáry na vlajky na obou trávnících před sídlem amerických prezidentů nebo nahrazení trávy v Růžové zahradě terasovými dlaždicemi. Trump rovněž zahájil výstavbu nového velkého tanečního sálu.

Trump v Bílém domě přestěhoval portréty Obamy a Bushů, už nejsou vidět

Nedávno nechal Trump uvnitř Bílého domu přesunout portréty svých předchůdců Baracka Obamy, George Bushe mladšího a jeho otce George Bushe staršího ke schodišti, kde nejsou na očích návštěvníkům.

