Bruna Caroline Ferreiraová byla zadržena 12. listopadu, když jela vyzvednout svého syna do státu New Hampshire, kde dítě žije se svým otcem a bratrem Leavittové Michaelem, řekl její právník Todd Pomerleau stanici CNN.
Ferreiraová a Michael Leavitt byli dříve zasnoubeni a mají společné opatrovnictví nad svým 11letým synem, uvedl právník. Podle zdroje CNN spolu Ferreiraová a Leavittová už mnoho let nehovořily.
Mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti oznámil, že Ferreiraová ve Spojených státech pobývala nelegálně od doby, co jí v červnu 1999 vypršelo turistické vízum. Žena byla v minulosti zatčena za ublížení na zdraví a v současnosti je proti ní vedeno řízení o vyhoštění, dodal mluvčí. Žena se nyní nachází v detenčním zařízení v Louisianě.
Její rodina podle NBC News v kampani na crowdfundingové platformě GoFundMe napsala, že Ferreiraová byla jako dítě přivezena do Spojených států v roce 1998 a že udělala „vše, co bylo v jejích silách, aby si zde vybudovala stabilní a poctivý život“. Rodina založila sbírku na právní poplatky a výdaje Ferreiraové.
Její právník uvedl, že žena byla součástí programu pro dětské přistěhovalce DACA. Program poskytuje dočasnou ochranu před deportací osobám přivezeným do USA v dětství. Žena před několika lety, když Trump usiloval o ukončení programu během svého prvního funkčního období, nebyla schopna obnovit svůj chráněný status, ale v současné době je uprostřed „zákonného imigračního procesu“ pro získání amerického občanství, dodal Pomerleau.