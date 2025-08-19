Za čtyři minuty poděkoval jedenáctkrát. Zelenskyj se snažil nezopakovat fiasko

  12:03
„Poděkoval jste vůbec?“ vytkl před půl rokem ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému americký viceprezident J. D. Vance. Zelenskyj mu slova, která se navíc nezakládala na pravdě, nezapomněl. A na pondělní reparát v Bílém domě se připravil. Za čtyři a půl minuty veřejných projevů poděkoval prezidentovi USA Donaldu Trumpovi jedenáctkrát. Další slova díků během večera přidávali i pozvaní evropští státníci.
Americký prezident Donald Trump s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským...

Americký prezident Donald Trump s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským (18. srpna 2025). | foto: Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil amerického prezidenta...
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump na schůzce v Bílém domě. (18. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským...
Americký prezident Donald Trump s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským...
Slova díků se nesla celým večerem v Bílém domě. Trumpovi děkoval nejen Zelenskyj, ale i další hosté z Evropy. Třeba italská premiérka Giorgia Meloniová, která americkému prezidentovi přiznala kredit za to, že se na ruské straně začínají dít změny a objevuje se ochota jednat. Stejně jako německý kancléř Friedrich Merz nebo francouzský prezident Emmanuel Macron pak ocenila Trumpa za to, že je svolal k jednomu stolu.

Generální tajemník NATO Mark Rutte zase „drahému Donaldovi“ vyjádřil vděk za jeho vedení při snaze přimět Rusko a Ukrajinu k uzavření mírové dohody. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová mu pak poděkovala za to, že zmínil systematické unášení ukrajinských dětí do Ruska. Byl to však právě ukrajinský prezident, který si na děkování dal extra záležet.

Zelenskyj si vzal oblek. Bílý dům chtěl „signál pro mír“ a lídr Ukrajiny přání splnil

Za čtyři a půl minuty, které celkem věnoval veřejnému oslovení Trumpa, mu poděkoval jedenáctkrát, spočítal list The Washington Post. „Děkuji, pane prezidente, že jste nás přijal. Děkuji vám,“ opakoval. Půl roku stará vzpomínka na fiasko v Oválné pracovně totiž ještě ani zdaleka nevybledla.

Tehdy to ovšem nebyl Trump, ale jeho viceprezident J. D. Vance, který prezidentovi Ukrajiny ostře vyčetl, že není dost vděčný za americkou pomoc v boji proti Rusku. „Pane prezidente, s veškerou úctou, myslím si, že je neuctivé, abyste přišel do Oválné pracovny a snažil se tuto záležitost řešit před americkými médii. Měl byste prezidentovi poděkovat za to, že se snaží tento konflikt ukončit,“ řekl Vance, když si Zelenskyj posteskl, že svět umožnil Rusku napadnout Ukrajinu už v roce 2014.

„Řekl jste alespoň jednou ‚děkuji‘?“ obořil se pak na Zelenského, který se bránil s tím, že ano, mnohokrát. To však Vanceovi nestačilo a chtěl vědět, zda poděkoval v oněch chvílích a na onom místě v Bílém domě, přestože i tam zástupce Kyjeva své díky řekl. Situaci už však nezachránil a schůzka skončila veřejnou hádkou a předčasným odjezdem ukrajinské delegace.

Nyní tak Zelenskyj hlavě USA poděkoval i za to, že jej představil ostatním hostům a médiím. Poděkoval za „velmi dobrou konverzaci“, ale také za to, že mu Trump věnoval mapu Ukrajiny – jeho vlastní země.

Aby dohoda Ruska a Ukrajiny byla funkční, Putin z ní musí vyjít jako vítěz, říká expert

Na zlepšování vztahů se Spojenými státy Ukrajina spolu s Evropou od únorového neúspěchu vytrvale pracuje a pondělní schůzka musela dopadnout dobře. Zelenskyj za Trumpem přijel v černém sportovním kabátě připomínajícím oblek, který rovněž přišel na přetřes.

Zeptal se na něj novinář, jenž Zelenskému minule vytkl, že na sobě nemá oblek. Nyní se prezidentovi omluvil a současný outfit pochválil, což následně udělal i Trump. Ukrajinský prezident si do tohoto novináře s úsměvem rýpl tím, že on sám má na sobě stejný oblek jako minule. „Já se na rozdíl od vás převlékl,“ řekl mu za smíchu přítomných.

Trumpovi mimochodem několikrát poděkoval i ruský diktátor Vladimir Putin, který se s šéfem Bílého domu sešel v pátek na Aljašce. Poděkoval za zorganizování jednání na základně v Anchorage, za spolupráci i „profesionální a důvěryhodný kontakty“, které vzájemně udržují.

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Pochválil Trumpa za jeho „vzácné“ úsilí porozumět minulosti, jež podle Putina vedla k jím vyvolané válce, a za to, že má během jednání o míru jasné cíle. Amerického prezidenta si ruský vládce podmanil i tím, když mu potvrdil domněnku, že jeho předchůdce v Bílém domě Joe Biden vyhrál minulé volby podvodem. Trump tuto teorii zopakoval i při brífinku se Zelenským a na přání Putina přestal mluvit o příměří, ale o mírové dohodě.

Právě to, aby si Kyjev Trumpa po jednání s nepřítelem zase o něco víc naklonil na svou stranu, byl hlavním cílem pondělní výpravy z Evropy.

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

