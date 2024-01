Migrace sbližuje. Dělejte víc, tlačí na Bidena po republikánech i demokrati

Do Denveru dorazilo v posledních měsících více než 36 tisíc migrantů, z toho 4100 je stále v městských přístřešcích. Přísun nových tváří neustává. V Bostonu se migranti usadili na letišti. Do New Yorku přišlo od dubna 2022 více než 164 500 migrantů a mnozí stále žijí v hotelích či v kancléřských budovách přeměněných na uprchlické útulky.

„Je to jak humanitární, tak fiskální krize,“ uvádí demokratický starosta Denveru Mike Johnston. „Nehodláme jen tak přihlížet tomu, jak maminky s šestiměsíčními dětmi přebývají ve stanech na ulici v deseti stupních. Ale tím, že tohle odmítáme, spějeme k tomu utratit příští rok 180 milionů dolarů, a to taktéž nemůžeme udělat,“ popisuje. „Jako starostové jsme velmi frustrovaní.“

Johnstonovi vadí, že mnozí migranti musejí čekat měsíce, než mohou v USA legálně pracovat. „Tohle je ve skutečnosti řešitelný problém, pokud bychom měli právní autorizaci, federální dolary a koordinovaný plán pro vstup do země.“

„Zcela jasně čelíme mezinárodní a federální krizi. A od místních vlád se žádá, aby ji dotovaly. A to je neudržitelné,“ postěžoval si též starosta Chicaga Brandon Johnson, jenž tlačí na federální vládu, aby poslala postiženým městům peníze na zvládání proudu migrantů. „Žádná z našich lokálních ekonomik není v pozici, aby mohla zvládnout takovou misi.“

Demokratičtí starostové hněvivě reagují na aktivitu republikánského guvernéra Texasu Grega Abbotta, který posílá migranty překračující hranice do severněji položených států USA, aby též zažily, s čím se musí potýkat Texas. List The New York Times podotýká, že tato taktika se zdá být poměrně účinná a právě z měst řízených demokratickými politiky nyní přichází jeden z největších tlaků na administrativu prezidenta Joea Bidena.

Ochrana hranic a přílišný příliv lidí prchajících ze států Jižní Ameriky bylo doposud téma republikánů, nyní se k nim přidávají i demokraté a mezi oběma tolik znepřátelenými politickými uskupeními se objevuje vzácný dvoustranný požadavek na okamžitou akci, která pomůže s naléhavým problémem.

„Musíme vyřešit hranice. Na tom se demokraté i republikáni prakticky jednomyslně shodují,“ prohlásil podle portálu Voice of America vůdce demokratické většiny v Senátu Chuck Schumer. „Každý bude muset něco obětovat, aby se to podařilo.“

Bílý dům naznačil ochotu přistoupit na republikánské požadavky, jako podpořit opatření, která by umožňovala příchozí rychleji navrátit zpátky do jejich domovských zemí. Se zástupci Republikánské strany o tom diskutují demokratičtí vyjednavači, včetně ministra pro vnitřní bezpečnost Alejandra Nicholase Mayorkase. The New York Times poznamenává, že v prvních měsících Bidenova prezidentství by taková ochota debatovat o přísných republikánských protiimigračních požadavcích byla nemyslitelná a ukazuje to na výrazné změny v americké politice.

Rozpory v jednotě

Nicméně, i když republikáni a demokraté shodně vnímají dění na hranicích USA jako záležitost nutnou k řešení, na nejlepším receptu se neshodnou. Republikáni dlouhodobě chtějí zavést vůči imigraci omezení, která řada demokratů vnímá jako nehumánní. Zvláště latinskoameričtí zástupci Demokratické strany jsou k republikánským návrhům rezervovaní.

Greg Casar, demokratický latinskoamerický kongresman za Texas, varuje, že přestoupením na republikánské pozice Biden a demokraté přeberou styl exprezidenta Donalda Trumpa, známého svými ostrými výpady proti imigrantům. „Představte si, že by se dnes navrhovalo zrušení Obamacare v Trumpově stylu. Řekli bychom ne. A pokud Bidenovi a demokratům v Senátu říkají, že musí schválit protiimigrační politiku v Trumpově stylu, musíme říci ne.“

Federální vláda už věnovala postiženým městům pomoc v hodnotě jedné miliardy dolarů. Biden žádá Kongres o dalších 1,4 miliardy dolarů v rámci návrhu zákona o národní bezpečnosti ve výši 110 miliard dolarů, z nichž část má jít na vojenskou pomoc Ukrajině a Izraeli. Republikáni ale odmítají dát Bidenovu návrh zelenou, pokud nepřistoupí na jejich požadavky.

Žádají, aby Biden učinil pro nové příchozí obtížnější získání azylu, obnovil trumpovskou praxi jejich zadržování v Mexiku do doby, než předstoupí před imigrační úřad, vyhostil ihned nelegální migranty a posílil hraniční zdi.

„Musíme něco udělat,“ zdůrazňuje Biden. Podle něj by Kongres měl schválit jeho návrh národní bezpečnosti, protože zahrnuje právě i peníze na zvládání přílivu migrantů. „Měli by mi dát peníze, které potřebuji na ochranu hranic.“

Bílý dům chce zhruba 14 miliard dolarů na zvýšení počtu pohraničníků a pracovníků pro vyřizování azylových případů či instalaci nových kontrolních přístrojů na odhalování fentanylu, drogy těžce sužující USA. Další složky balíčku pro národní obrany míří k Izraeli, Ukrajině či do Pacifiku na obranu proti možným vojenským aktivitám Číny.