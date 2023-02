Lhář! křičeli republikáni na Bidena. První dáma políbila chotě viceprezidentky

Biden prvně vyburcoval části republikánů neskrývanou kritikou svého předchůdce v úřadu, exprezidenta Donalda Trumpa. „Žádný prezident nepřidal k národnímu dluhu tolik jako můj předchůdce. Skoro 25 procent celkového národního dluhu, který se hromadil 200 let, přidala jen jedna administrativa,“ řekl Biden.

Ihned se ozval nesouhlasný pokřik. „To jsou fakta,“ reagoval prezident. „Ověřte si to.“

To byl ale jen začátek. Tu pravou bouři nevole vyvolala prezidentova poznámka, že někteří republikáni chtějí, aby federální programy zdravotní a sociální péče každých pět let zanikly. Biden zřejmě odkazoval na plán floridského senátora Ricka Scotta, bývalého šéfa Republikánského národního výboru, který požadoval pětiletou obnovu federální legislativy.

Po jeho slovech se v republikánských řadách ozvalo hlasité, intenzivní bučení. Na videích je vidět řadu zákonodárců dělajících rukama zamítavá gesta. „Nemyslím si, že to je většina z vás,“ snažil se rozhněvané politiky uklidnit Biden, ale nebyl prakticky slyšet. Šéf republikánské většiny ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy Bidena předtím ujistil, že redukce sociálních programů nejsou u republikánů na stole.

Odpor vůči prezidentovi se naopak stupňoval. „Lhář!“ zakřičela kontroverzní kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová, která podle listu Politico do té chvíle většinu času trávila sledováním svého telefonu. Nebyla jediná, stejně označili Bidena i další republikáni. „Kecy,“ znělo též Kapitolem.

Greeneová patří mezi jedny z nejvýraznějších tváří křídla bývalého exprezidenta Donalda Trumpa v Republikánské straně. Kongresmanka za Georgii se svými radikálními konzervativními a pravicovými názory a sklonem ke konspiračním teoriím opakovaně dostává do konfliktu i se svými kolegy.

Nezdálo se, že by si Biden z hlasitého odporu dělal příliš velkou hlavu. „Rád to vidím,“ řekl rozčileným republikánům s tím, že se zdá, že republikáni souhlasí se zachováním sociálních a zdravotních programů ve stávající podobě. „Máme jednomyslnost.“

Nabuzení Bidenovi odpůrci ale nepřestali s projevy nesouhlasu ani poté. „Zabezpečte hranici,“ křičeli na Bidena, když mluvil o záplavě syntetického opioidu fentanylu, který způsobuje v USA mnoho úmrtí.

„Je to vaše vina,“ křičel na Bidena v souvislosti s drogovou krizí jeden kongresman. Republikáni tvrdí, že lepší ochranou hranic by Biden zabránil pašování smrtících drog.

Měnící se doba a polibek na rty

List The New York Times poukazuje na to, že v roce 2009 bylo považováno za velký skandál, když republikán Joe Wilson křikl „lžeš“ na tehdejšího prezidenta Baracka Obamu. „Doba se změnila,“ podotýká deník s tím, že už se nikdo nezdál být nezvyklým jednáním příliš šokován. To přitom připomínalo spíše chování v britském parlamentu, kde je vzájemné pokřikování politickou tradicí.

Někteří republikáni ovšem chování svých kolegů odsoudili. „Tohle není sněmovna parlamentu,“ poukázal na britskou tradici republikánský senátor a bývalý kandidát na prezidenta Mitt Romney. „Přál bych si, aby bylo více slušnosti, ale zdá se, že v každém poselství o stavu unie klesáme niž.“

McCarthy před poselstvím o stavu unie slíbil, že jeho strana nebude hrát žádné „dětské hry“. Dění v Kapitolu ale podle listu Politico ukazuje obtíže, kterým čelí při zvládání vzpurné radikální frakce, která zapříčinila to, že volba šéfa Sněmovny reprezentantů byla nejdelší od roku 1859, a to i když McCarthy byl jasný favorit a republikáni měli nezpochybnitelnou většinu.

Podle Politica odmítavá reakce části republikánů vůči Bidenovi též ukazuje, že i přes výzvy k jednotě budou následující dva roky prezidenta čekat rozsáhlé bitvy s rozděleným Kongresem. Někteří republikáni, například guvernérka státu Arkansas a bývalá Trumpova mluvčí Sarah Huckabeeová Sandersová, už dali jasně najevo, že s ním hodlají bojovat.

O rozruch se ale nepostaralo jen jednání některých republikánů. Pozornost vzbudila i první dáma USA Jill Bidenová, která k překvapení mnohých dala polibek na ústa druhému muži USA Dougu Emhoffovi. Lidé se v reakci na to na sociálních sítích ptají, jestli je něco takového normální.