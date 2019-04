Facebook dává na ochranu svého šéfa víc než jiné firmy. Na Trumpa ale nemá

Facebook loni za bezpečnost svého zakladatele a šéfa utratil 22,6 milionu dolarů (512,3 milionu Kč). Na ochranu Zuckerberga a jeho rodiny šlo téměř 20 milionů dolarů, zatímco v roce 2017 jen devět milionů dolarů. Miliardář Zuckerberg má s manželkou Priscillou Chanovou dvě děti.

Dalších 2,6 milionu dolarů dostal loni Zuckerberg na cesty soukromým letadlem. „Je synonymem pro Facebook a v důsledku toho je negativní sentiment vůči naší společnosti přímo spojen a často přenášen na pana Zuckerberga,“ vysvětlila firma, jejíž sociální síť má po celém světě přibližně dvě miliardy uživatelů.

Zuckerberg má stálého řidiče, který ho všude vozí. Ozbrojené stráže stojí nepřetržitě před jeho domy v sanfranciské oblasti Bay Area. Když chce šéf Facebooku do baru, jde ochranka jako první místo prověřit. Bezpečnostní kontrole podléhá také jakýkoliv jeho nový lékař nebo trenér, uvedl server Business Insider.

Během celofiremních setkání jsou Zuckerbergovy bodyguardi v přední části místnosti a také roztroušeni v davu, přičemž nosí civilní oblečení, aby splynuli s běžnými pracovníky.

Šéf Facebooku má poblíž své kanceláře velkou konferenční místnost s neprůstřelnými skly a tlačítkem pro přivolání pomoci. Kanceláře firmy se nachází nad parkovištěm pro zaměstnance. Kvůli eliminaci rizika bomby v autě ale nelze zaparkovat přímo pod jeho kanceláří.

Zuckerberga řešila i Jourová

Provozní ředitelka Facebooku Sheryl Sandbergová utratila loni za svou bezpečnost téměř tři miliony dolarů. Zuckerberga i Sandbergovou hlídá bezpečnostní tým o více než 70 členech, informoval server Quartz.

Facebook zvýšil výdaje na bezpečnost svého šéfa po zprávách, že společnost nezabezpečila informace o desítkách milionů uživatelů své sítě. K nim se neoprávněně dostala analytická firma Cambridge Analytica, která ovlivňovala veřejnost před volbami ve prospěch Trumpa. Podle britské stanice Channel 4 ovlivňovala i volby v Česku, Nigérii, Indii či Argentině.

Zuckerberg loni vypovídal před americkým Kongresem i Evropským parlamentem. Skandálem Facebooku se zabývala i česká eurokomisařka Věra Jourová, která si sama účet na Facebooku zrušila.

Zuckerberg čelil dříve i stalkerům, kterým musel soud omezit přístup k němu. Do ústředí Facebooku v kalifornském městě Menlo Park se týdně snaží dostat tisíce lidí. Někteří z nich se chtějí potkat se mužem, který je podnikatelskou celebritou.

Šéf Amazonu, kde stávkují zaměstnanci, se tolik nebojí

Šéf alternativní taxislužby Uber Dara Khosrowshahi použil loni na svou bezpečnost jen o málo víc než dva miliony dolarů. Zakladatel a ředitel internetového obchodu Amazon Jeff Bezos si vystačil s 1,6 miliony dolarů, napsal list The Financial Times.

Uber má přitom podobně jako Facebook své kritiky, ba nepřátele. Mezi ně patří hlavně konvenční taxikáři, kteří firmu vnímali jako nekalou konkurenci. Podnikáním Uberu se proto musel zabývat i Soudní dvůr EU, který společnosti předloni uložil povinnost žádat v jednotlivých státech EU o licenci.

Amazon, jenž má sklad i v Dobrovízi u Prahy, čelil loni mezinárodním protestům zaměstnanců za vyšší platy a lepší pracovní podmínky. Tehdy nejbohatší člověk světa Bezos navíc tajil nemanželský vztah. Potenciálně ho ohrožovaly i veřejné spory s Trumpem.

Přesto se Bezos ani Khosrowshahi o svou bezpečnost či soukromí nebáli tolik jako Zuckerberg.

Ochrana Trumpa stojí Američany miliardy

Zdaleka nejvíc ale stojí v USA ochrana politických potentátů. Dokazuje to rozpočet Tajné služby, která hlídá prezidenta, viceprezidenta, kandidáty na prezidenta a také jejich rodiny. Zodpovídá i za bezpečnost zahraničních státníků během jejich návštěv v USA. Zároveň by měla vyšetřovat finanční kriminalitu a telekomunikační podvody.

Trump požaduje v návrhu rozpočtu na rok 2020 pro službu 2,3 miliardy dolarů (52,2 miliardy Kč). To je o sedm procent více než odhadované letošní výdaje a kolem 15 procent víc než činily náklady služby v roce 2018. V březnu to oznámil list Roll Call, který se zaměřuje na americký Kongres a vnitrostátní politiku USA.

Peníze navíc má služba použít na najmutí dalších 177 zaměstnanců. Novější zpráva k rozpočtu ale hovoří o tom, že celkový počet zaměstnanců služby na plný úvazek vzroste o 313 na 7647. V roce 2018 jich přitom bylo jen 6934.

Návrh rozpočtu vyčleňuje 31,6 milionu dolarů na obrněná vozidla a 4,7 milionu dolarů na opravy školicího střediska služby ve státě Maryland.

Dodatečné náklady jsou zdůvodňovány hlavně nadcházející prezidentskou kampaní v roce 2020. Dosud ale rozpočet služby zatěžoval hlavně fakt, že Trump má početnou rodinu, která navíc často cestuje. Například do Trumpova floridského letoviska Mar-a-Lago nebo do golfového klubu v New Jersey, ale i do různých zemí světa.

Tajná služba v minulosti chybovala v účetnictví, například špatně vypočítávala cestovní náhrady. Upozornil na to vládní kontrolní úřad GAO, který je obdobou českého NKÚ.