Nejmladší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa Barron loni pomohl zachránit ženu před domácím násilím. A to svou kamarádku, která v tu chvíli byla tisíce kilometrů daleko. Jak se zjistilo během nynějšího soudního procesu v Londýně, devatenáctiletý Trump zavolal na policii, když zjistil, že dotyčnou během probíhajícího hovoru bije její partner. „Byl jsem plný adrenalinu,“ popsal. Obžalovaný Rus vše popírá.
Syn amerického prezidenta Donalda Trumpa Barron (20. ledna 2025)

Syn amerického prezidenta Donalda Trumpa Barron (20. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

„Vzhledem k časovému rozdílu jsem nečekal, že to někdo zvedne,“ popsal Trump nejmladší v e-mailu britské policii, když ho požádala o oficiální svědectví k nahlášené události. Mluvil přitom o videohovoru s dívkou, s níž se podle svých slov seznámil na sociálních sítích.

Nečekaně však zmíněný hovor z loňského ledna někdo zvedl, přestože v Londýně bylo už po druhé ráno. Nebyla to však mladá žena, jejíž jméno média v rámci ochrany obětí nesmějí uvádět, ale její přítel, dvaadvacetiletý Rus Matvej Rumjancev. Ten nyní stojí u soudu v Londýně a výpověď prezidentova syna tam slouží jako důkaz.

„Byl to muž bez trička s tmavšími vlasy, ale neměl jsem čas si ho prohlédnout. Zahlédl jsem ho tak na sekundu a byl jsem plný adrenalinu. Pak se kamera otočila na oběť, která právě plakala a dostávala rány. Řekla něco rusky. Ten muž pak zavěsil. Celá interakce trvala možná pět až sedm sekund,“ dodal Barron Trump.

U soudu osobně nevystoupí, píší média s tím, že už později policii ani neodpověděl na další otázky. Bílý dům na dotazy tisku rovněž nereagoval. Žena, kterou Rumjancev bil, však řekla, že „jí Barron pomohl zachránit život“. „Bylo to jako Boží znamení,“ popsala. Během procesu se totiž například zjistilo, že na policii předtím dvakrát volala sama, ale hovor byl ukončen těsně předtím, než mohl operátor tísňové linky zjistit víc.

K samotnému Trumpovu telefonátu média citují přepis hovoru s operátorem. Volající se tehdy nepředstavil, jen vysvětlil, že volá ze Spojených států a že měl právě hovor s jednou dívkou. „Bijí ji. Stalo se to tak před osmi minutami, ale až teď jsem přišel na to, jak dát někomu vědět. Je to opravdu naléhavé,“ řekl, načež se mírně nepohodl s operátorem, jenž po něm chtěl vědět další detaily.

Například jak se s dívkou seznámil. „Na těchto detailech nezáleží, zrovna ji mlátí,“ odpověděl a pak ještě jednou znova, což příjemci hovoru připadalo „hrubé“. Trump zopakoval, že s dívkou mluvil už před několika minutami a neví, co se jí za tu dobu mohlo všechno stát. Pak se za svůj tón omluvil.

Sám Rumjancev u soudu řekl, že o přátelství své dívky s Barronem věděl a že s ním nesouhlasil. Průběh inkriminovaného večera však zcela popírá. Prý se s přítelkyní hádal a tím agresivním nebyl on, ale ona. Prohlásil, že se ho pokusila udeřit do obličeje a to, že hovor s Trumpem zvednul a kameru namířil na ni, mělo podle něj vést k tomu, že se žena uklidní.

Nyní je nicméně obviněn z napadení, ublížení na zdraví, dvou případů znásilnění a maření spravedlnosti. Všechna obvinění popírá.

