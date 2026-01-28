Trump nedá s „ukradenými“ volbami pokoj, FBI prohledal středisko v Atlantě

Zásah FBI se konal ve volebním a operačním středisku v okrese Fulton nedaleko Atlanty, která je metropolí Georgie. Místní úřad sdělil, že agenti FBI se zajímali o záznamy týkající se voleb z roku 2020. Ty v tomto státě i v celých USA vyhrál demokrat Joe Biden.
Trump, který tehdy prezidentský mandát obhajoval, se s porážkou odmítal smířit a opakovaně prohlašuje, že byl o vítězství připraven.
O ukradeném volebním vítězství hovořil Trump také nedávno v projevu ve švýcarském Davosu na zasedání Světového ekonomického fóra. „Lidé budou brzy stíháni za to, co udělali,“ řekl v Davosu současný šéf Bílého domu.
Po volbách v roce 2020 se Trump snažil výsledek zvrátit a mimo jiné naléhal na takzvaného státního tajemníka v Georgii, který dohlíží na regulérnost voleb, aby mu našel hlasy pro vítězství.
Kvůli snaze zasáhnout do výsledku voleb v Georgii čelil Trump vyšetřování a obvinění. Stal se kvůli tomu prvním exprezidentem USA, který se musel přihlásit ve věznici k pořízení policejní fotografie a sejmutí otisků prstů, jak je tomu běžné u čerstvě zatčených. Rovněž musel zaplatit kauci, aby mohl zůstat na svobodě.
Vyšetřování nakonec loni v listopadu státní zástupce ukončil, protože by podle něj nebylo ani za příznivých okolností možné případ dostat před porotu dříve než mezi lety 2029 až 2031.
Trump se nyní u státního soudu v Georgii domáhá 6,2 milionu dolarů (126 milionů Kč), o kterých tvrdí, že je kvůli případu zaplatil za právní služby.