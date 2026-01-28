Trump nedá s „ukradenými“ volbami pokoj, FBI prohledal středisko v Atlantě

Autor: ,
  22:41
Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) ve středu prohledal volební středisko nedaleko Atlanty, a to v souvislosti s možným ovlivňováním prezidentských voleb v roce 2020. Prezident Donald Trump, který tehdy volby prohrál, bez důkazů opakovaně tvrdí, že hlasování bylo zmanipulované a že v něm tehdy ve skutečnosti zvítězil.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Reuters

Předvolební mítink Donalda Trumpa v Pensylvánii (31. října 2020)
Donald Trump na policejní fotografii, kterou pořídil šerif Fultonského okresu....
Americký prezident Donald Trump mluvil na tiskové konferenci o výsledcích...
Americký prezident Donald Trump mluvil na tiskové konferenci po boku...
20 fotografií

Zásah FBI se konal ve volebním a operačním středisku v okrese Fulton nedaleko Atlanty, která je metropolí Georgie. Místní úřad sdělil, že agenti FBI se zajímali o záznamy týkající se voleb z roku 2020. Ty v tomto státě i v celých USA vyhrál demokrat Joe Biden.

Miliony hlasů v ohrožení. Trump baží po ještě větší moci, úprava voleb je důkazem

Trump, který tehdy prezidentský mandát obhajoval, se s porážkou odmítal smířit a opakovaně prohlašuje, že byl o vítězství připraven.

O ukradeném volebním vítězství hovořil Trump také nedávno v projevu ve švýcarském Davosu na zasedání Světového ekonomického fóra. „Lidé budou brzy stíháni za to, co udělali,“ řekl v Davosu současný šéf Bílého domu.

Po volbách v roce 2020 se Trump snažil výsledek zvrátit a mimo jiné naléhal na takzvaného státního tajemníka v Georgii, který dohlíží na regulérnost voleb, aby mu našel hlasy pro vítězství.

Vězeň číslo P01135809. Trump se vydal úřadům, zveřejnil fotku ze zatčení

Kvůli snaze zasáhnout do výsledku voleb v Georgii čelil Trump vyšetřování a obvinění. Stal se kvůli tomu prvním exprezidentem USA, který se musel přihlásit ve věznici k pořízení policejní fotografie a sejmutí otisků prstů, jak je tomu běžné u čerstvě zatčených. Rovněž musel zaplatit kauci, aby mohl zůstat na svobodě.

Vyšetřování nakonec loni v listopadu státní zástupce ukončil, protože by podle něj nebylo ani za příznivých okolností možné případ dostat před porotu dříve než mezi lety 2029 až 2031.

Trump se nyní u státního soudu v Georgii domáhá 6,2 milionu dolarů (126 milionů Kč), o kterých tvrdí, že je kvůli případu zaplatil za právní služby.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Trump nedá s „ukradenými“ volbami pokoj, FBI prohledal středisko v Atlantě

Ilustrační snímek

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) ve středu prohledal volební středisko nedaleko Atlanty, a to v souvislosti s možným ovlivňováním prezidentských voleb v roce 2020. Prezident Donald...

28. ledna 2026  22:41

Muž v Brně přepadl trafiku. Policie ho hledá, může být nebezpečný

Policie v Hudcově ulici v Brně-Medlánkách.

Policie hledá muže, který ve středu večer přepadl trafiku v brněnských Medlánkách. Se zbraní požadoval peníze, utekl ale, když prodavačka stiskla tísňové tlačítko. Policie to uvedla na sociální síti...

28. ledna 2026  22:27

Vlak na Kutnohorsku srazil a zranil muže, nehoda na hodinu zastavila provoz

Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

V Záboří nad Labem na Kutnohorsku ve středu večer srazil osobní vlak muže, který přecházel kolejiště v místech se zákazem vstupu. Muž ze střetu vyvázl s poraněním, uvedla pro iDNES.cz policejní...

28. ledna 2026  22:25

Čas dochází, varuje Trump Írán. Hrozí větší flotilou, než jakou poslal k Venezuele

Letadlová loď Abraham Lincoln během bilaterálního cvičení USA a Japonska (12....

Americký prezident Donald Trump ve středu vyzval Írán, aby se vrátil k jednacímu stolu a uzavřel dohodu, v níž se zaváže, že nebude vyvíjet jaderné zbraně. V opačném případě Teheránu pohrozil...

28. ledna 2026  15:40,  aktualizováno  21:17

Zimní bouře Fern si připsala už 62 mrtvých a dál pustoší USA. O víkendu udeří další

Lidé přecházejí ulici během sněžení na Times Square v New Yorku. (25. ledna...

Zimní bouře Fern si ve Spojených státech doposud vyžádala nejméně 62 obětí. Bez dodávek elektrického proudu nadále zůstává přes 380 tisíc odběratelů. Národní meteorologická služba (NWS) přitom...

28. ledna 2026  20:54

Schodek je v rozporu se zákonem, tvrdí Rozpočtová rada. Ministerstvo se ohradilo

Předseda NRR Mojmír Hampl (vlevo) a člen NRR Jan Pavel na tiskové konferenci...

Národní rozpočtová rada (NRR) považuje za nezpochybnitelné, že návrh státního rozpočtu na letošní rok je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Považuje to za bezprecedentní situaci. V...

28. ledna 2026  15:08,  aktualizováno  20:53

Exministr Rakušan ani napodruhé neuspěl v tajné volbě místopředsedy Sněmovny

Přímý přenos
Poslanci na schůzi Poslanecké sněmovny projednají přerozdělení finančních...

Poslanci v tajné volbě nezvolili předsedu STAN Víta Rakušana místopředsedou Sněmovny, i když neměl žádného protikandidáta. Neuspěl tak ani napodruhé, poprvé ve Sněmovně neuspěl před dvěma týdny....

28. ledna 2026,  aktualizováno  19:42

OBRAZEM: Africké Benátky v ohrožení. Na místě nigerijského slumu má být sídliště

Makoko

Slumové nigerijské městečko Makoko, jemuž se přezdívá africké Benátky, zažívá turbulentní časy. Místní vláda se rozhodla, že z bezpečnostních důvodů zbourá chatrče, které se nacházejí 100 až 250...

28. ledna 2026  19:41

Hamás za otevření Rafahu předá vedení technokratům spravujícím Pásmo Gazy

Letecká fotografie pořízená dronem ukazuje vysídlené Palestince vracející se do...

Hamás je připraven na úplné předání svého vedení do rukou nově ustanoveného technokratického výboru na správu Pásma Gazy. Uvedl to mluvčí palestinského teroristického hnutí Házim Kásim s tím, že trvá...

28. ledna 2026  19:29

Nová D4 vydělala za minulý rok 15 milionů na pokutách

Města na nové dálnici D4 začaly vybírat pokuty. Přitom je to z jednoho radaru,...

Na nové dálnici D4 mezi Pískem a Příbramí řešilo město Písek v roce 2025 přes 20 tisíc přestupků, šlo hlavně o překročení povolené rychlosti. Na úseku, který stavbaři dokončili v prosinci 2024, loni...

28. ledna 2026  19:22

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Ursula navlékla indické sako. Ukázala Trumpovi, že taky umí dělat byznys

Premium
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na vojenské přehlídce v...

Trumpova Amerika je příliš nevypočitatelná, a její dlouholetí spojenci proto usilovně hledají nové obchodní partnery. Zatímco Kanada se na osekání cel předběžně dohodla s Čínou, Evropa tento týden...

28. ledna 2026

USA propustily dva členy ruské posádky zadrženého tankeru, oznámila Moskva

Tanker Bella 1 na archivním snímku v Singapurském průlivu (18. března 2025)

Ruská diplomacie ve středu oznámila, že dva ruští členové posádky ropného tankeru Marinera, který začátkem ledna zadržely americké síly v severním Atlantiku, byli propuštěni a jsou na cestě do Ruska....

28. ledna 2026  18:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.