Hotel Hilton ve Washingtonu má poněkud temnou historii. V březnu 1981 před ním postřelil útočník prezidenta Ronalda Reagana.
Víkendový incident pověst hotelu nevylepšil. I když se bezpečnostním orgánům podařilo střelce zadržet, skutečnost, že se dostal na tak střežené místo, vzbudila otázky ohledně toho, zda byla ochrana dostatečná. Některé z nich položil sám útočník.
Při vstupu nikdo nepožadoval viditelnou kontrolu mého lístku, ani nechtěl vidět můj doklad totožnosti. Stačilo jen ukázat něco, co vypadalo jako lístek.