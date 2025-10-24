USA udeřily proti další lodi s drogami. Bez slitování jako s Al-Káidou, uvedl Hegseth

  18:04
Americká armáda podnikla letecký útok na další loď v Karibiku. Šest lidí na palubě zemřelo, oznámil v pátek americký ministr obrany Pete Hegseth na sociální síti X. Podle něj na plavidle pašoval drogy venezuelský gang Tren de Aragua. Americká vojenská kampaň v regionu proti lodím, které Washington viní z pašování drog, si vyžádala už nejméně 46 obětí, napsala agentura AP.
Americký ministr obrany a války Pete Hegseth při jednání s argentinským...

Americký ministr obrany a války Pete Hegseth při jednání s argentinským prezidentem Javierem Mileiem v Bílém domě (14. října 2025) | foto: ČTK

Americký ministr obrany Pete Hegseth při setkání amerického prezidenta Donalda...
„Ministerstvo války v noci na příkaz prezidenta (Donalda) Trumpa podniklo smrtící kinetický úder na plavidlo provozované teroristickou organizací Tren de Aragua k pašování narkotik v Karibském moři,“ oznámil Hegseth o o již desátém útoku v oblasti.

Tempo amerických úderů, které začaly v září, se v posledních dnech zrychlilo z jednoho za několik týdnů na tři během jednoho týdne, napsala AP. Dva z útoků americká armáda tento týden podnikla na lodě v Tichém oceánu.

USA zaútočily na plavidlo s pašeráky i v Tichém oceánu. Hegseth ukázal video

Hegseth v příspěvku zveřejnil krátké černobílé video, na kterém je vidět malá loď plující po moři, když na ni dopadne projektil. Následně je vidět exploze a video skončí. Hegseth k tomu napsal, že úder byl proveden v mezinárodních vodách a poprvé v noci.

„Pokud jste narkoterorista pašující drogy v naší hemisféře, budeme s vámi zacházet jako s Al-Káidou,“ dodal ministr obrany s odkazem na tuto islamistickou teroristickou síť. Američané úder podnikli nedlouho poté, co ve čtvrtek vyslali bombardéry B-1 do blízkosti Venezuely, o čemž informoval deník The Wall Street Journal (WSJ) a pak i tiskové agentury. Trump o článku WSJ řekl, že je nepravdivý.

Pentagon v poslední době posílil přítomnost americké armády v regionu na 10 tisíc jednotek v rámci toho, co označuje za zásadní protidrogovou a protiteroristickou misi. Američtí představitelé však podle deníku The New York Times anonymně říkají, že hlavním cílem útoků je sesazení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

24. října 2025  16:22,  aktualizováno  18:17

